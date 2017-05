Juncker eta Tuskekin bilduko da Trump maiatzaren 25ean Bruselan

Donald Trump Bruselara joango da heldu den maiatzaren 25ean, NATOren goi-bileran parte hartzeko. Bisitar hori aprobetxatuta, Estatu Batuetako presidentearekin bilduko dira Europako Batzordeko eta Europako Kontseiluko lehendakariak, Jean-Claude Juncker eta Donald Tusk, hurrenez hurren.

Hala baieztatu du Europako Batzordeko bozeramaile Mina Andreevak bere twitter kontuan. Bileraren tokia eta ordua zehazteke daudela adierazi du.

President @JunckerEU and @eucopresident #Tusk will meet @POTUS @realDonaldTrump on 25 May in Brussels. Further details will follow.