EH Bildu acusa al Ayuntamiento de Donostia de «hacer la vista gorda» ante los pisos turísticos ilegales

Ricardo Burutaran, concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Donostia, ha comparecido este lunes para denunciar la situación «del alquiler en general y de los pisos turísticos en particular».



Burutaran ha expuesto que «en 2016 el alquiler subió un 17%, hasta situarse en 13,6 euros por metro cuadrado». Ello supone, por ejemplo, un incremento de 168 euros mensuales para un piso de 80 metros cuadrados. «Todo indica que este año se superarán los 15 euros por metro cuadrado, es decir, unos 200 euros más de media», ha subrayado.



A su juicio, este encarecimiento se debe al «auge del turismo», y con ello «la vivienda se está volviendo inaccesible para la gran mayoría» de la ciudadanía donostiarra, especialmente la gente joven, que «se ve obligada a trasladarse cada vez más a la periferia de la ciudad y a los municipios colindantes. El de la vivienda en Donostia no es un problema nuevo, pero lejos de solucionarse, se está agravando a ritmos forzosos», ha remarcado.



Burutaran ha reconocido que «hay fenómenos nuevos que son difíciles de gestionar, como la incidencia de las plataformas de alquiler de viviendas vacacionales por Internet, tipo AirBnB; y es cierto que es muy difícil detectar y atajar las prácticas de ‘mobbing’ inmobiliario que proliferan en la ciudad; pero es igual de cierto que hay medidas que el Gobierno municipal puede tomar ya y que no lo está haciendo».



En este sentido, ha demandado «medidas urgentes contra los pisos turísticos ilegales que proliferan en la ciudad», ya que «según fuentes del propio ayuntamiento, el 75% de los pisos turísticos de Donostia no cumple las normas».



Burutaran ha reclamado al Gobierno municipal que no mire «para otro lado ante los cientos de pisos turísticos ilegales» y actúe para poner freno a la subida exponencial de los alquileres en Donostia.