Lafón asegura que tiene el aval bancario para presentarse a las elecciones de Osasuna

«Anuncio formalmente mi voluntad de presentarme a las elecciones a la presidencia del Club Atlético Osasuna. Es un momento para mí muy especial», ha declarado Lafón en una rueda de prensa.

Lafón, socio 1.668, de 41 años y empresario del sector de la consultoría, ha anunciado así oficialmente que se presentará a las elecciones de octubre, convocadas por la actual junta directiva presidida por Sabalza, quien el pasado 23 de marzo comunicó el adelanto electoral sin agotar su mandato, hasta diciembre de 2018.

El exdirectivo rojillo, que concurrirá en compañía de Eva Blanco, destituidos ambos por Sabalza en febrero de 2016, ha indicado que el escenario del club es «complicado», pero ha subrayado que es una «buena noticia» que los socios «vuelvan a tener el futuro» de la entidad.

Ha lamentado no obstante las «fechas y circunstancias» de las elecciones, con la próxima temporada comenzada y con todo planificado, y en este sentido ha criticado que, aunque las elecciones fueron fijadas por los socios compromisarios en octubre, esta fecha «lo condiciona todo» para la campaña 2017/18.

«Nunca deberían haberse convocados como resultado de una crisis interna de la directiva actual y como estrategia de combate y de supervivencia algo ventajista con la finalidad de seguir en el poder. Ahí, hay un poco de truco, sin duda», ha dicho Lafón.

Ha manifestado que su proyecto «no es una apuesta personal ni personalista» y que formarán un grupo de trabajo «muy competente» integrado por personas de «perfil profesional de gente preparada en el ámbito de la gestión y de la empresa que cubre todas las áreas necesarias para el buen funcionamiento del club».

Sobre el aval necesario para ser oficialmente candidato, del 15 por ciento del presupuesto de gastos, ha dicho: «Lo tenemos. No es una cuestión menor. Nos ha costado conseguirlo porque no somos un grupo de socios millonarios y formalmente lo tendremos en octubre porque no se sabrá su cuantía hasta que se aprueben las cuentas».

«Eva y yo ya avalamos en su día. Detrás del aval no hay contra-avalista o contraprestación. Quiero dejar clarísimo que no hay contraprestación y que el club se llevará desde la junta directiva sin ningún tipo de hipoteca», ha asegurado.

Ha mostrado su deseo de consensuar con la junta directiva y con otros posibles aspirantes los fichajes del nuevo entrenador y director deportivo para la próxima temporada y respecto a su decisión sobre estos en octubre, si es presidente, ha señalado que dependerá de la marcha del equipo, al que desea que «vaya bien».

Lafón ha aseverado que después de este anuncio no comparecerán más hasta que se abra el proceso electoral, ya que «las elecciones fijan cuándo hablar, presentar programas y cuándo votar, y eso no es ni ahora ni en verano».

«No vamos a hacer ruido, no estaremos en los medios dando titulares. No vamos a interferir en el trabajo de la junta directiva y estaremos apoyando al club», ha dicho.

Ha añadido que cuando llegue el momento expondrán «el diseño del club pensando en todas las tendencias reorientará el futuro de Osasuna hacia el mejor momento de su historia».

«Durante este tiempo vamos a preparar a conciencia el mejor programa de la historia de Osasuna a base de escuchar a todos los socios en un ámbito privado», ha comentado Lafón, quien ha comentado que le «aterra pensar en un club donde alguien quiera imponer un pensamiento único».

Han estado presentes en la rueda de prensa exjugadores y extécnicos de Osasuna como Miguel Merino, Javier López Vallejo, Manolo Los Arcos o Jesús Corera, mientras que Lafón no ha ocultado que cuenta con el exosasunista Ricardo López, y con Francesc Perearnau para un puesto en el departamento de comunicación.