Los críticos de Podemos de Araba no abandonarán su escaño

Koldo Martín, Daniel Trujillano, Juanjo Celorio y Javier Bizarro son los cuatro procuradores que hace meses fueron suspendidos cautelarmente por Podemos de todos sus cargos y militancia por votar en contra de los presupuestos forales de Araba de este año en lugar de abstenerse como determinó la dirección de la CAV y como secundaron otras tres junteras del grupo (una cuarta, afín a los críticos, lleva meses de baja).



Tras la apertura de un expediente sancionador por parte de Podemos de la CAV, a principios de este mes el Comité estatal de Garantías de Podemos decidió expulsar a los cuatro procuradores.



Tras esta resolución, la portavoz del grupo, la oficialista Arantza Abecia, ha pedido su expulsión del grupo.



Hoy los junteros afectados han comparecido en una rueda de prensa y, según ha dejado claro Trujillano, no dejarán el grupo y esperarán a tomar una decisión hasta que la Comisión estatal de Garantías resuelva a partir del día 19 de este mes el recurso que van a formalizar contra su expulsión.



Si éste sigue en la misma línea y ratifica su expulsión, los críticos tienen la intención de acudir a la justicia ordinaria porque consideran el Consejo de Coordinación de la CAV ha incumplido la Ley de Partidos durante el procedimiento disciplinario abierto contra ellos al no informarles previamente del orden del día en la sesión en la que se aprobó la apertura de un expediente sancionador, entre otras «irregularidades».



En cualquier caso, Trujillano ha asegurado que la decisión sobre su continuidad en las Juntas, en el grupo de Podemos o en el Mixto, será adoptada tras consultar a las bases.

«Cargos individuales»



Ha explicado que ellos siguen estando en posesión de sus actas de junteros porque son cargos electos individuales, no del partido, y ha aclarado que la normativa de las Juntas Generales contempla la expulsión de un grupo cuando se abandona la formación, «pero no habla» de casos de procuradores expulsados.



Gorka Tortosa, un asesor de estos cuatro junteros, ha denunciado además que la comisión de garantías de la CAV no trasladó a la estatal toda la documentación, alegaciones y pruebas que presentaron los críticos.



El grupo juntero también tiene otro frente abierto relacionado con una cuenta bancaria que dispone de 200.000 euros y que el banco ha avisado de que la »va a cerrar».



Según ha avanzado Trujillano, los junteros críticos quieren que ese dinero se done a asociaciones que desarrollen proyectos sociales, un planteamiento que harán en una reunión de todo el grupo que han solicitado vía notaria, debido al enfrentamiento que existe entre las dos partes.



Durante la rueda de prensa, los junteros han insistido en que las tres procuradoras de la corriente oficial y la dirección de Podemos de la CAV han «traicionado y secuestrado» al partido y se han «rendido al PNV y a la derecha vasca» con la abstención a los presupuestos, mientras que en las Juntas Generales de Bizkaia y de Gipuzkoa, y en el Parlamento de Gasteiz el partido morado no ha respaldado sus respectivas cuentas públicas