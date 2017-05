Chris Froome, derribado por un «conductor impaciente» cuando entrenaba cerca de Mónaco

«He sido golpeado voluntariamente por un conductor impaciente que me persiguió en el asfalto. Afortunadamente estoy bien. La bicicleta destrozada. El conductor prosiguió su camino», ha escrito en su cuenta de Twitter el triple campeón del Tour.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo