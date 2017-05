ELA pide al Gobierno que revise los convenios con CEN, UGT y CCOO como va a hacer con los de UAGN

El sindicato añade en un comunicado que, «una vez que hay una investigación judicial en marcha con numerosos indicios de fraude, es incomprensible dejar de revisar todos los convenios y subvenciones otorgadas bajo el mismo sistema. No hay que pasar por alto, además, que Fundagro, la fundación investigada en este proceso ligada a la UAGN, y otras organizaciones que han recibido estas subvenciones han compartido dirigentes».



Además, destaca que el anuncio del Gobierno de revisar ahora las ayudas a UAGN «evidencia que dichas revisiones no se han hecho hasta ahora. Ni siquiera la Cámara de Comptos, cuando ha emitido informes sobre el Servicio Navarro de Empleo, ha podido revisar lo que ahora están investigando en el Juzgado. Esto es, se trata de una revisión que los anteriores Gobiernos de UPN y PSN no han tenido voluntad alguna de realizar y que la Cámara de Comptos no ha podido investigar».