GuraSOS pondrá en marcha cuatro iniciativas para tratar de paralizar las obras de la incineradora

GuraSOS ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en Donostia para informar de las cuatro iniciativas que tiene previsto llevar a cabo con la intención de paralizar las obras de la incineradora de Zubieta, que comenzarán mañana. La primera es la vía judicial que han estado siguiendo hasta ahora en la cual están «dispuestos a continuar hasta la última instancia».



La segunda iniciativa está dirigida a desestabilizar la financiación del proyecto. «El mayor inversor es Meridiam, un grupo con sede en París, que aporta el 50% de la financiación. Este grupo financiero tiene unos principios éticos para evitar la corrupción. Les hemos pedido una reunión y les vamos a hacer llegar un dossier con toda la información, y además les diremos que el segundo grupo inversor más importante –Urbaser– está implicado en el caso de corrupción más grande del Estado español», han explicado. Además, el dinero aportado por Meridiam proviene mayormente de fondos de pensiones de familias escandinavas, por lo que «les explicaremos que lo que financia su dinero para nosotros no es ético y, de padre a padre, de madre a madre, les pediremos que nos ayuden a que la entidad en la que participan no financie este proyecto», han propuesto expresando que están dispuestos incluso a viajar a Noruega para hablar con las familias directamente.



Las otras dos iniciativas restantes son más participativas. Por un lado, está Hitz-Hartu, un proceso participativo guiado por un grupo de la UPV-EHU en el que pedirán a la ciudadanía que tome parte para definir el PIGRUG para «hacer lo que les corresponde a los políticos y no han hecho». Una vez definido lo presentarán a los grupos políticos, por lo que esperan que la ciudadanía participe para movilizar también a ellos.



Por último, han presentado Gipuzkoa + Technology, «una iniciativa emprendedora con impulso social que buscará convertir a Gipuzkoa en una referencia tecnológica y social en la gestión de residuos». «Hasta ahora se ha malgastado mucha energía en conflicto, aprovechemos esa energía y démosle una salida positiva», han subrayado.