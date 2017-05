Igualdad máxima entre los dos sectores que pugnan para presidir el PP de Bizkaia

Llanos ha entregado este martes los 473 avales que respaldan su candidatura, mientras la concejal del PP de Getxo y también candidata a la presidencia de los populares por Bizkaia, Raquel González, ha presentado 469 apoyos de otros tantos afiliados.



Tras entregar los avales, Llanos ha llamado «seguir unidos» y a «recomponer el partido» intentado «llegar a un acuerdo entre ambas candidaturas» de aquí al día de celebración del Congreso, el 9 de junio.



«Yo estoy intentando remar a favor, hacer un partido más abierto, más transparente y más cercano, y no ir a la contra, como está haciendo gente que forma parte de la otra candidatura», ha señalado a Europa Press.



La parlamentaria popular ha animado a «hablar sobre el programa» y «lo que debe ser el partido en Bizkaia» más que de «un reparto de poder».



A su juicio, hubiera sido «mucho mejor» que, «de inicio», se hubiera llegado a una candidatura conjunta que «recupere el terreno» político. En este sentido, ha recordado su oferta para «intentar hacer un equipo» con el objetivo de «afrontar los retos que tiene, el primero de ellos las elecciones municipales y forales». «Esperemos que de aquí al día 9 se pueda conseguir», ha señalado.



Llanos ha destacado el «respaldo amplio» que le han otorgado las Nuevas Generaciones del PP vizcaíno, con un 90% de su apoyo, según ha dicho. «Si quienes realmente representan la renovación y regeneración en este partido son los jóvenes, el 90% está conmigo», ha manifestado.



La candidata a presidir el PP de Bizkaia ha admitido que «el futuro es incierto», pero ha confiado en su trayectoria de los últimos años, con «una experiencia y un bagaje en las instituciones». Pese a que ha vuelto a llamar al consenso, ha asegurado que, en caso de no lograrse un acuerdo, irá «a por todas y hasta el final» en la carrera para liderar la formación.



Avales



Llanos se ha mostrado «muy satisfecha» por el número de avales conseguidos, ya que la candidatura ha iniciado la recogida al convocarse el Congreso, por desconocer si Antón Damborenea iba a presentarse o no a la reelección.



«Hemos dedicado estos días a explicar el programa a la gente, aunque es verdad que otros, como llevaban mucho tiempo con mucho resquemor en contra del partido, tenían el trabajo mucho más hecho», ha dicho.