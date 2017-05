El Baskonia impide el sueño del playoff de RETAbet

A los de Sito Alonso, pitado por la afición bilbaína en su regreso a la capital vizcaina, solo les falta ya refrendar con una victoria el domingo ante el Montakit Fuenlabrada en el Buesa Arena su presencia en la fase final de la temporada con ventaja de campo.

or contra, a «los hombres de negro» esta derrota del hace decir adiós a un curso en el que se han quedado a las puertas de todos sus objetivos, primero la segunda fase de la Eurocopa, después la Copa del Rey y finalmente su participación en el Playoff de la ACB. Y no ha sido porque los de Carles Durán no hayan peleado hoy por ello, pero un partido entre intenso y bronco, y cierta falta de acierto y fortuna le han hecho ceder ante un rival con más recursos, aún sin completar un gran encuentro.

Ha sido un choque siempre por los mismos parámetros, con mejores arranques locales en cada uno de los cuartos y remontada visitante en los minutos posteriores. Todo ello con un permanente cabreo de las gradas con el arbitraje.

Rodrigue Beaubois (18 puntos) y Johannes Voigtmann (6, 10 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y 20 de valoración) lideraron una victoria visitante también con protagonismo de Tornike Shengelia (12 y 14) y Adam Hanga (12).

Enfrente, la continua pelea de Alex Mumbrú (11) y Axel Hervelle (11) y el trabajo en la zona de Ivan Buva (15, 8 y 18) y Micheal Eric (8, 9 y 12) no pudieron paliar el desacierto general de su equipo (23/67 TC) y especialmente en los triples (2/15). Aunque el del Baskonia tampoco se puede decir que tuvo su día: 29/69 y 4/25.

Pitada a Sito Alonso

Una tremenda pitada en los prolegómenos del partido de la grada de Miribilla a Sito Alonso, en el que era regreso a la capital vizcaina del técnico ahora baskonista tras sus dos años en Bilbo, donde tenía contrato hasta 2020, ha caldeado aún más ya de salida el ambiente siempre caliente del derbi vasco.

En la cancha, Micheal Eric impuso su poderío en la zona para dar las primeras ventajas a los locales en el arranque (10-4). Respondió Hanga, también imponiendo su físico, para equilibrar el partido (14-14) después de unos primeros minutos de iniciativa bilbaína (12-8, 14-11).

Aprovecharon los visitantes la inercia y la aparición de Beaubois para llegar por delante al final del primer cuarto (20-21), a pesar de la labor de Buva para evitarlo.Dos tiros libres de Borg dieron una nueva ventaja al inicio del segundo cuarto (22-21) a un Bilbao Basket que a partir de ahí se atascó cinco minutos y medio mientras el Baskonia amenazaba con escaparse (22-29).

Mumbrú y Buva cortaron la racha (26-29), pero no pudieron evitar que dos secundarios, Luz y Sedekerskis, mantuviesen por delante a los vitorianos al descanso (28-33).

Una canasta de Hervelle y un triple de Todorovic, el primero de su equipo en todo el partido, ahondaron en el tono de igualdad de un choque con el Bilbao Basket haciendo «la goma» durante todo el tercer cuarto ante la seria amenaza del Baskonia de romper el encuentro (33-39, 38-38, 38-44, 46-46).

Así el encuentro, cada vez más bronco para cabreo de la grada del Bilbao Arena, alcanzó el último cuarto aún por decidirse (49-52).

Incluso llegó a ponerse de nuevo por delante el RETAbet con una canasta de Tabu (53-52), pero la cuarta falta del base belga pareció coincidir con el arreón definitivo del Baskonia (54-63), a pesar del intento de acercamiento local (62-65) antes de tener que jugar ya a la desesperada los últimos minutos.

En ese sentido, el 64-75 fue demasiado castigo para un Bilbao Basket que remó y remó hasta última hora ante un Baskonia que impuso su jerarquía y sus ganas de ser cabeza de serie en el Playoff. Algo que casi se ha asegurado con este valioso triunfo en Miribilla.