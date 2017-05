El PS abre expediente discplinario a Valls por apoyar a Macron

El primer secretario del PS, Jean-Christophe Cambadélis, ha explicado en una entrevista a la emisora Beur FM que ese procedimiento, iniciado el 6 de abril ante la Comisión Nacional de Conflictos, debería resolverse en «unos días o en unas semanas».



«No quiero influir en la comisión de conflictos, que va a tomar su decisión en total independencia, pero no se puede más que constatar que (Valls) no facilita las cosas», ha comentado Cambadélis al ser interrogado sobre una posible exclusión.



Según su análisis, el que hasta diciembre pasado era jefe del Gobierno del presidente saliente, François Hollande, se enfrenta a «un problema muy simple: quiere ir a La República en Marcha (el partido creado por Macron) y La República en Marcha no lo quiere. Al final va a quedarse sin apoyo».



El responsable del PS recordó en su cuenta de Twitter que el buró nacional del partido el pasado 6 de abril decidió suspender de los cargos orgánicos a todos los dirigentes que hubieran pedido el voto por Macron en lugar de por el candidato socialista, Benoît Hamon.



También se anunció entonces que se retiraría la investidura a los que se adhirieran a En Marcha y que se llevarían ante la Comisión Nacional de Conflictos a los que apoyaran a otro candidato distinto de Hamon.



Valls ha señalado que tiene intención de ser «candidato de la mayoría presidencial» y más en concreto que quiere hacerlo con el partido de Macron, con el que coincide en «la mayor parte» de su programa electoral.