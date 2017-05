Pese al rechazo vecinal, la Cendea de Zizur solicita pasar a la «zona no vascófona»

La sesión plenaria ha comenzado pasadas las 19.30 horas, después de que casi un centenar de vecinos de la zona mostrase su rechazo a la moción de UPN mediante pancartas, silbatos y gritos como «Hemen gaude, euskararen alde». La sesión se ha desarrollado con normalidad, y durante la misma los portavoces de los grupos de la oposición han coincidido en que la actitud de UPN les priva de derechos y que no encuentran nada positivo en la misma. En el momento de realizar la votación, los cinco concejales han abandonado la sala de plenos y se han quedado solos los 6 de UPN.

La decisión del Ayuntamiento ha sido tomada a pesar de que siete de los ocho concejos de la Cendea de Zizur (todos salvo Zizur Txiki) han mostrado su deseo de seguir dentro de la «zona mixta» y no pasar a la «zona no vascófona».

Este dato ha sido dado a conocer hoy al mediodía en una rueda de prensa ofrecida por representantes de varios concejos, asociaciones y vecinos de la zona, quienes han criticado la actitud de UPN por considerar que el paso a la «zona no vascófona» supondría privarles de sus derechos lingüísticos. A su juicio, se trata de «una pataleta» que busca «no cumplir con las obligaciones» que conlleva la adscripción a la «zona mixta».

Incumplir sentencias del TAN

Enrike Miranda, representante del concejo de Undio, ha recordado que UPN está actuando en contra del euskara desde que llegó a la alcaldía en el año 2011 y que ahora ha decidido pasar a la «zona no vascófona» para no cumplir las sentencias del Tribunal Administrativo de Nafarroa (TAN). En dichas sentencias se reconoce el derecho de los vecinos a ser atendidos en euskara en el Ayuntamiento, de forma oral y por escrito. Además, el TAN ha anulado las plantillas orgánicas de los años 2013 y 2016 porque no prevé plazas en las que se requiera el conocimiento del euskara.

Según ha explicado Miranda, otro objetivo de la moción de UPN es no cumplir la sentencia del TAN que reconoce el derecho a una línea en euskara en el centro 0-3 años municipal si hay demanda suficiente, algo que este año se cumple con 20 solicitudes. «La solución de UPN es cambiar de zona lingüística en lugar de abrir la línea en euskara», ha criticado.

Tras recordar que 46 ayuntamientos navarros han pedido pasar de la «zona no vascófona» a la «mixta» porque consideran que sus vecinos «ganan en derechos lingüísticos», Enrique Miranda ha lamentado que en la Cendea de Zizur UPN pretende lo contrario, es decir, «arrebatar a sus vecinos los derechos que ya tienen reconocidos en la Ley del Vascuence y que UPN no aplica».



«Además –ha añadido–, lo hace con nocturnidad y alevosía, sin consultar a los concejos ni llevarlo a comisión, ni hacer un informe que justifique la bondad de la propuesta para la gente».



A la vista de todo ello, los representantes de los concejos y asociaciones han instado al Parlamento de Nafarroa a no hacer una ley que permita el cambio de zona lingüística «si ese cambio supone una merma de los derechos lingüísticos ya existentes, pues eso sería un atentado contra los derechos humanos y el derecho al uso del euskara».