Donostia estudia elaborar un listado de pinturas callejeras

El mural con una imagen del cantautor vasco acompañada de uno de sus textos, colocado a iniciativa de un grupo de vecinos, formaba parte desde hace años de la iconografía urbana de la plaza Gorgatxo, en el barrio de Antigua, hasta que fue borrada el pasado 29 de abril.



Ese día la empresa subcontratada encargada de la limpieza de la capital guipuzcoana suprimió completamente la imagen con una capa de pintura blanca.



El alcalde de la ciudad, Eneko Goia, lamentó el hecho y aseguró que era «obvio» que la imagen no debía haberse eliminado como se hace con otras pintadas y aseguró que se repondría dado el valor «artístico y sentimental» que tiene para los vecinos.



Finalmente no se ha requerido la participación del Ayuntamiento en la reposición porque hoy el mismo mural con idéntica imagen y texto ha vuelto a aparecer pintado en la pared de la plaza ubicada junto al frontón del Antiguo.



Fuentes del Ayuntamiento donostiarra, han recalcado hoy a Efe que el consistorio estaba dispuesto a «intentar localizar al autor o autores» del mural para volver a colocarlo e «incluso la contrata de limpieza se había mostrado dispuesta a sufragar el coste».



Ha sido «una sorpresa» que esta noche alguien lo haya vuelto a dibujar.



Para que algo así no vuelva a pasar, el Ayuntamiento elabora una radiografía sobre las diferentes pintadas, murales y elementos callejeros situados en diversos puntos de la ciudad que puedan ser susceptibles de ser salvaguardadas y se puedan proteger.



El listado es muy amplio ya que se están recogiendo desde pintadas a grafitis que corresponden a la casuística más diversa, han señalado las fuentes.



Una vez obtenida la relación de obras callejeras se catalogarán para definir cuáles tienen interés y cuáles no y establecer unas «pautas claras».