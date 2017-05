El Parlamento navarro aprueba una declaración para promover la educación en la lengua materna

«Esta moción pide que los niños y niñas que tienen como lengua materna el español se les recomiende una enseñanza basada en esa lengua», ha sostenido Iriarte en su turno de réplica ante las dudas planteadas por el resto de grupos sobre la interpretación de las recomendaciones de la Unesco.

El texto cuenta con un segundo punto que recoge la adhesión a la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna. A él se ha incorporado una enmienda de EH Bildu, pese a que, según Iriarte, recoge una interpretación errónea.

«Estimular una reflexión sobre las políticas educativas» es el objeto de la moción, según el parlamentario de UPN, Iñaki Iriarte, quien en su defensa ha dicho que solo se va a hablar un buen inglés o un buen alemán, que capacite para trabajar en esas lenguas, «si ya se tiene un conocimiento a esos niveles de lengua materna».

Al respecto ha remarcado que hay «multitud de evidencias científicas» que demuestran que el dominio oral y escrito de la lengua materna no solo mejora los resultados académicos en todas las asignaturas, sino que favorece el aprendizaje de una segunda lengua.

La enseñanza en lengua materna no significa solo enseñanza de lengua materna, ni enseñanza en lengua materna, ya que es compatible con programas bilingües, según Iriarte, quien ha insistido en las ventajas que conlleva esa educación, entre las que ha citado la igualdad y la convivencia «porque dignifica todas las lenguas».

EH Bildu ha presentado una enmienda defendida por Dabid Anaut, quien ha insistido en que hay personas que teniendo el castellano como lengua materna han estudiado en euskara y han demostrado que pueden desenvolverse perfectamente en ambas lenguas y como ejemplo ha citado la presidenta Uxue Barkos y la parlamentaria Bakartxo Ruiz. Iriarte ha replicado que hay muchos casos de fracasos.

«En Navarra tenemos dos lenguas, una dominante y otra minorizada y si no se recuerda eso, no se puede plantear la lengua materna y la educación», ha apuntado, a lo que ha añadido que el castellano tiene garantizados todos los medios y recursos que no tiene una lengua minorizada.

Anaut ha remarcado que «cuando la Unesco habla de lengua materna, su preocupación no es lo que va a ocurrir con los hablantes de la lengua dominante».

Por Geroa Bai, Koldo Martínez, ha opinado que es una moción «trampa», cuyo objeto no acaba de entender, ya que«"Navarra es el único caso de todo Europa en el que gracias a UPN se ha legislado para restringir una lengua propia», lo que no es acorde con recomendaciones de la Unesco.

Rubén Velasco, Podemos, ha cuestionado el objeto de la moción y ha señalado que tanto la lengua materna como las locales contribuyen a la adquisición de habilidades básicas y valores tradicionales.

La parlamentaria del PSN Inamculada Jurío ha opinado que UPN ha sacado de contexto las recomendaciones de la Unesco, de cuyo informe ha destacado que el desafío de los sistemas educativos es adaptarse a realidades complejas. Pese a no entender la moción ha anunciado su voto a favor si se acepta la enmienda de EH Bildu.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha mostrado su apoyo porque creen en la lengua materna, que es el castellano/español, y en la enseñanza plurilingüe. Ha insistido en que la única lengua oficial en toda Nafarroa es el español y en algunas localidades «no se puede estudiar en español en la escuela pública».

José Miguel Nuin, I-E, ha anunciado su voto favor si se acepta la enmienda de EH Bildu, porque si no se podría interpretar el texto como una petición de rectificación de la actual política educativa.