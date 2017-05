Podemos propone una manifestación por el autogobierno como alternativa a la de la bandera

«Los agentes del cambio debemos promover y apoyar una manifestación donde defendamos la defensa del autogobierno, denunciando al mismo tiempo la corrupción», ha afirmado a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento.

Pérez ha explicado que «cabrían varias alternativas» a la manifestación convocada para el próximo día 3 de junio en defensa de la bandera de Nafarroa y en contra de la derogación de la Ley de Símbolos.

Por un lado, «no permitir que se patrimonialice la bandera de Navarra por parte de un sector y, por lo tanto, apoyar toda la ciudadanía navarra dicho movimiento» o, por contra, «promover otra movilización defendiendo no tanto un símbolo concreto sino los derechos de una ciudadanía navarra que lo que quiere es defender el autogobierno».

«Lo que no entendemos es que, precisamente, quienes atacan constantemente el autogobierno y nos llevan a una situación de merma de los derechos fundamentales y sociales, vengan a defender una bandera cuando luego no respetan los derechos de las personas», ha criticado Pérez, que ha considerado que «hablar de la derogación de la ley de Símbolos» es una «mera excusa», pues estos «están perfectamente regulados en la LORAFNA».

Por su parte, el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha añadido que la protesta «no tiene sentido en su fundamento», ya que la bandera de Nafarroa «no está en juego».

«El fondo de esa manifestación no tiene fundamento, en la medida en que esa bandera no está siendo atacada por nadie», ha apuntado Araiz, que ha matizado que «otra cosa es que haya intereses políticos en considerar que hay otras cuestiones a defender». Cuestionado por la alternativa de Podemos, ha respondido que «puede ser interesante».

Mientras, el representante de Geroa Bai en el Parlamento, Koldo Martínez, ha calificado como ‘ultras’ a los grupos que han convocado la protesta, a la que se han adherido UPN y PPN.

«Rechazamos la utilización perversa de una bandera que es de todos para hacer política partidaria en contra del gobierno del cambio», ha indicado, tras responder que la organización de un acto paralelo «no entra» dentro de los «cálculos» de la formación.

En nombre de I-E, su portavoz, José Miguel Nuin, ha asegurado que la protesta «es una muestra de debilidad de UPN», que ha asegurado que es quien realmente la organiza.

«La calificaría como una absoluta bobada, porque no hay nada que ataque la bandera de Navarra -ha puntualizado-, pero hay que entenderla en esa clave de nerviosismo y debilidad cada vez mayor que tiene UPN al ver que avanza el cambio y las cosas funcionan».

La portavoz del PP, Ana Beltrán, ha considerado que es «vergonzosa» la «pataleta» del cuatripartito ante este evento. «¿Por qué les preocupa que la gente salga a la calle? Por algo será», ha cuestionado.

También ha indicado que es «una vergüenza» que «digan que está organizada por partidos políticos», y ha respondido que «ser ultra de verdad» es pedir «que desaparezca el PPN» o afirmar que a la formación popular «le gustaría que ETA siguiera con armas», en referencia a las declaraciones del portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez.

En la misma línea se ha mostrado el portavoz de UPN, Javier Esparza, que, cuestionado por la contramanifestación planteada por Podemos, ha asegurado que «sería el no va más de la miseria en esta Comunidad».

«Cuando otros promueven manifestaciones, no son ultras, son progresistas, -ha contestado a Martínez-, pero si se promueve una manifestación por navarros en contra de una decisión que adopta este cuatripartito, ¿entonces sí son grupos ultras? Me parece un despropósito, eso no se lo cree absolutamente nadie», ha subrayado.

En nombre del PSN, que mañana emitirá un comunicado sobre su participación o no en el acto, el parlamentario Santos Cerdán ha indicado que algunos partidos y el Gobierno deben «reflexionar» sobre «lo que están haciendo para que se tengan que montar este tipo de manifestaciones».