La Cámara de Gasteiz rechaza la gratuidad del aprendizaje del euskara hasta el nivel EGA

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera había acordado con Elkarrekin Podemos un texto que no ha salido adelante, ya que solo ha contado con el apoyo de los grupos firmantes y el rechazo de PNV, PSE y PP.



Ubera ha explicado que en la actualidad, las ayudas para el aprendizaje del euskera presentan un gran desorden, ya que dependiendo del lugar de residencia del estudiante, aprender la lengua vasca tiene un precio u otro que puede oscilar entre los 500 a los 7.000 euros. Por ello, ve necesario que exista una ventanilla única y que la gratuidad no esté ligada a la titulación sino que se tenga en cuenta el aprovechamiento de las clases.



La parlamentaria de EH Bildu ha lamentado que no haya sido posible alcanzar un acuerdo sobre esta materia, ya que los grupos que sustentan al gobierno fijaban la gratuidad hasta el perfil B2 que «no garantiza nada» mientras que «el C1 es el EGA».



«El avance del euskara no es discriminar a nadie sino garantizar los derechos de toda la ciudadanía pero vemos políticas y actuaciones de lobos con piel de cordero. Tenemos que avanzar y esta legislatura debería ser un punto de inflexión para adoptar medidas efectivas», ha insistido



Desde Elkarrekin Podemos Lander Martinez, por su parte, ha criticado que el sistema actual de becas y ayudas «no es apropiado porque no garantiza la igualdad y está muy unido a los resultados académicos. Creemos que hay que llegar al nivel C1 de capacidad comunicativa», ha defendido.



Además, ha señalado que considera que la discusión no solo está en el nivel en el que fijar el tope de gratuidad sino en el modelo, ya que cree que «no se trata solo de conseguir un título, sino de que las personas sean capaces de relacionarse en euskera». «El B2 es un buen nivel pero no llega a una competencia profesional», ha indicado.



«Disposición de Lakua»



La parlamentaria del PNV Garbiñe Mendizabal ha recordado la disposición del Gobierno de Lakua a «tomar medidas» para extender la gratuidad al perfil B2 y ha defendido que el euskara «necesita una masa crítica mayor y para ello es necesario la alfabetización de adultos». «Vamos a seguir caminando para conseguir la gratuidad hasta nivel B2», ha insistido antes de recordado que este año se van a destinar 1.250.000 euros para «premiar el esfuerzo de quienes aprenden euskara».



Por otro lado, ha criticado que EH Bildu haya presentado esta iniciativa «después de que el Gobierno explicara cuáles son sus intenciones. «¿A qué viene esta proposición no de ley de EH Bildu? », se ha preguntado tras afirmar que ve «un punto de envidia». En este sentido, Ubera ha criticado que el PNV «todo lo tomen como un ataque» y ha enmarcado la iniciativa presentada en su labor de oposición.



Desde el PSE, Eneko Andueza ha lamentado que, a pesar de que las propuestas se encontraban cercanas, no se haya podido llegar a un acuerdo, ya que el PSE considera el nivel B2 un nivel «apropiado y suficiente para hablar con normalidad y conseguir trabajo».



«No sé si hay una diferencia tan grande entre lo que proponíamos nosotros (PNV y PSE) y lo acordado por ustedes (EH Bildu y Elkarrekin Podemos)», ha insistido. Asimismo, ha explicado que espera que «se mejoren las cosas» y que «poco a poco» se pueda extender la gratuidad hasta el nivel B2.



La parlamentaria del PP Laura Garrido ha defendido que el euskara «debe ser patrimonio de todos y se debe dejar al margen las políticas partidistas». Además, ha indicado que cree que debe ser impulsado, especialmente su utilización, pero ha rechazado las «políticas imposición, no ligadas a la realidad sociolingüística».



Tras defender que es necesario destinar subvenciones para facilitar su aprendizaje, ha considerado «arbitrario» que EH Bildu y Elkarrekin Podemos fijen la gratuidad del aprendizaje hasta el nivel C1 y ha defendido que la gratuidad debe estar relacionada con la superación de un nivel académico y no solo por su aprovechamiento.