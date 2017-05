LAB, ELA y Steilas mantienen la huelga en la enseñanza ante la falta de respuestas de Lakua

Delegados de las tres centrales se han concentrado frente a la sede del Gobierno autonómico en Gasteiz para denunciar que, tras la huelga del 22 de marzo, el pasado 4 de mayo participaron en la mesa sectorial pero el Departamento de Educación «hizo caso omiso» a sus reivindicaciones.



Por ello, han realizado un llamamiento a los profesores, personal de apoyo educativo, de cocina y limpieza para que participen en las huelgas convocadas el 16 y 23 de mayo, y las manifestaciones del 20 de mayo en Bilbo, Gasteiz y Donostia.



Según han denunciado, el Departamento de Educación no atendió «ninguna» de sus reivindicaciones, «negándose a tratar temas que supongan inversión o coste alguno, por consiguiente, sin intención real de negociar ninguno de los principales puntos expuestos por los sindicatos».



«Cabe mencionar que, además de no proponer ninguna medida que solucione el tema de la eventualidad, la única propuesta realizada –sacar a oposición pública 3.000 plazas en esta legislatura– únicamente servirá para cubrir las plazas por jubilación, perpetuando de esta manera las actuales tasas de eventualidad», han criticado.



Los sindicatos LAB, ELA y Steilas han reiterado su «voluntad» de negociación y han lamentado que «a día de hoy, no hemos recibido de manos del Departamento de Educación ninguna propuesta que responda a nuestras reivindicaciones y posibilite la negociación. La administración no ha convocado siquiera a mesas de negociación a sectores que están llamados a la huelga».