Lakua cree que Iberdrola es «una gran empresa que funciona de forma transparente»

Azpiazu se ha referido, de esta forma, al hecho de que la Audiencia Nacional española haya admitido una denuncia de la Fiscalía anticorrupción contra Iberdrola por, presuntamente, urdir un plan para alterar el precio de la luz y obtener «un lucro ilícito de 20 millones» durante el invierno de 2013, coincidiendo con una ola de frío.



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el consejero ha señalado que no va a hacer valoraciones sobre esta investigación porque desconoce cuáles son los términos de las indagaciones.



«No puedo opinar porque sinceramente no conozco lo que ha ocurrido. Yo creo que todos tenemos que jugar con las reglas claras, pero no estoy prejuzgando absolutamente nada porque no sé lo que ha hecho Iberdrola», ha apuntado.



El titular de Hacienda cree que la compañía eléctrica vasca «es una gran empresa que funciona siempre de una forma transparente y atendiendo a las reglas de juego». «Yo creo que las grandes empresas así lo hacen y creo que Iberdrola también», ha indicado, para insistir en que no realizará especulaciones sobre esta cuestión.