Las instituciones cierran correos y toman precauciones por un ciberataque

El Ministerio español de Energía, Turismo y Agenda Digital ha confirmado que se han producido diversos ciberataques, aunque no afectan «a la prestación de servicios, ni a la operativa de redes, ni al usuario» de esos servicios.



En un comunicado, este Ministerio ha señalado que, por la información de que dispone, el ataque solo afecta puntualmente a equipos informáticos de trabajadores de varias empresas y que está trabajando para solucionar cuanto antes la incidencia.



El Gobierno de Lakua, según han explicado a Efe fuentes de esta institución, ha cortado el acceso a internet y el correo electrónico como medida de precaución, aunque las aplicaciones y servicios internos se mantienen activos.



Las citadas fuentes han precisado que el Ejecutivo ha activado un protocolo de seguridad que afecta a servicios relacionados con Educación, Seguridad, Justicia, Osakidetza y Administración general.



Por su parte, la Diputación Foral de Bizkaia también ha cortado el correo electrónico corporativo para evitar una posible infección y sus servicios informáticos han establecido un protocolo de vigilancia.



La Diputación alavesa ha deshabilitado los cuatro ordenadores con el sistema operativo Windows XP, al considerar que eran los más vulnerables al ataque informático. Fuentes de esta institución han explicado que se ha establecido además un protocolo para que si desde un ordenador interno se descarga un correo sospechoso ese puesto quede bloqueado para que no infecte a los demás.



En Gipuzkoa, la Sociedad Foral de Servicios Informáticos (IZFE) mantiene operativos los servidores de la Diputación, aunque ha cortado toda conexión con el exterior, que no se restablecerá al menos hasta el lunes.



El diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad de Gipuzkoa y presidente de IZFE, Imanol Lasa, ha explicado que tras ser alertados por la empresa IBM, su técnicos han optado por aislar los servidores, por lo que «dentro de la Diputación se ha seguido trabajando igual».



Otras instituciones, como ayuntamientos, también han cortado el acceso a internet y a los correos electrónicos.