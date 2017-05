Prohíben las botellas de vidrio en la bajada y subida de Celedón

El alcalde de la capital alavesa, Gorka Urtaran, ha firmado hoy el decreto en el que se recoge esta decisión que introducirá un cambio importante en este momento festivo en el que se congregan cerca de 40.000 personas que reciben a Celedón descorchando miles de botellas de champán y fumando un puro.



En la comparecencia de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el primer edil ha recordado que la acumulación de vidrio en la plaza y en las calles de los alrededores provoca cada año cortes y heridas, algunos graves, y ha reconocido que incluso él mismo las ha sufrido en alguna ocasión.



«Es algo que está pidiendo la ciudadanía y que sirve además para mantener nuestras costumbres con total garantía. Vamos a ser capaces de seguir disfrutando de un momento muy especial para todos los vitorianos y sin el riesgo de cortarnos», ha subrayado.



Las personas que se salten la prohibición se enfrentan a multas que pueden superar los 90 euros.



Gasteiz no es pionera en la prohibición de este material en este tipo de eventos, ya que Iruñea ya la puso en marcha en el txupinazo de San Fermín hace años, pero sí que lo va a ser en la alternativa que se proponga y que el alcalde no ha querido desvelar hoy.



El pasado 4 de agosto los servicios de limpieza municipales recogieron 10.500 botellas de vidrio, frente a las 11.700 del año anterior, tras el llamamiento del Ayuntamiento a no llevar estos recipientes a la Plaza de la Virgen Blanca.



Además, al menos 85 personas resultaron heridas por cortes de vidrio y traumatismos oculares por impacto de corchos, de las cuales 8 fueron evacuadas a hospitales.