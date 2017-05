Convocadas otras cuatro jornadas de huelga en Carrefour Oiartzun

Según ha informado mediante una nota de prensa, la asamblea de trabajadores y trabajadoras de Carrefour Oiartzun entregó a la empresa el pasado mes de abril una propuesta compuesta por nueve reivindicaciones. Como respuesta, se le dijo que mientras se estuviese negociando el convenio a nivel estatal no iban a negociar nada. Ante ello, los trabajadores decidieron ir a la huelga.

Tenían convocadas jornadas de huelga para este fin de semana, pero ante la convocatoria de una reunión por parte de la empresa decidieron cancelarlas: «Pero no. La intención de la empresa no es dar inicio a una verdadera negociación, y la postura que presentó en la mesa no puede estar más lejos de nuestra propuesta».

Por ello, la asamblea ha decidido convocar nuevas jornadas de huelga, que se llevarán a cabo el 27 y 29 de mayo y 3 y 5 de junio.