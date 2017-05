Descarnado debate a tres para las primarias del PSOE

Debate sin remilgos ni concesiones, especialmente entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, que recabaron muchos más avales que López. Este está aprovechando la vía libre para dar imagen de un candidato de consenso que puede unir a las diferentes facciones.



«Lecciones de coherencia y credibilidad las justas», ha saltado Pedro Sánchez, quien ha recordado que está en el paro «por coherencia y credibilidad», porque renunció a su acta de diputado por estar en contra de la abstención del PSOE que permitió gobernar a Mariano Rajoy.



De hecho, ha reprochado a Patxi López que él no renunciara a su escaño. «La abstención fue un error Patxi, tú podías haber renunciado también al acta». «Después de los casos de corrupción que se amontonan y de que el PP haya pactado los Presupuestos con los nacionalistas, convendrás conmigo en que la abstención fue el peor de los errores cometidos en los último años», le ha espetado a Susana Díaz.



«Uno está harto de calificativos de traidores, ratas…», ha asegurado López, al que ha seguido la presidenta andaluza para decir que ella no quiere «el voto del insulto».



«Tu problema no soy yo, eres tú», se ha dirigido Díaz a Sánchez. «Si tu problema fuese yo, el problema habría acabado hace mucho tiempo. El problema es que de la Ejecutiva sólo quedan siete trabajando contigo; José Luis Rodríguez Zapatero ya no se fía de ti; Felipe González también piensa que lo has engañado. El problema eres tú y cuando la gente no se fía de ti, deberías hacértelo ver».