Carmelo Cedrún destaca la calidad de los porteros del Athletic en el homenaje a Iraizoz

En el homenaje, organizado por la Peña Indautxu han coincidido y departido los tres porteros que más veces han defendido la camiseta del equipo rojiblanco en sus 119 años de historia: Iribar (614), Carmelo (402) e Iraizoz (392). En total, 1.408 partidos jugados y 43 años en el club bilbaino entre los tres.

Carmelo ha ido diseccionando a los cuatro porteros que este año han estado en la primera plantilla del Athletic, empezando por un Iraizoz que dejará el club a finales de temporada y al que ve en activo el próximo curso. «Que no deje de jugar. Puede hacerlo en cualquier equipo y sobresalir», dijo sobre el navarro, al que considera «muy bueno» y al que tiene simpatía y aprecia muchísimo.

También considera Carmelo «muy bueno» a Iago Herrerín, ahora cedido al Leganés y un guardameta que le encanta. «A mí me encanta, me gusta, tiene una jeta terrible ... a mi me gusta mucho, aunque igual a alguno le molesta que diga esto», ha dicho, enigmático.

No obstante, también ve que Kepa «viene bien, cada vez mejor». «Tiene que coger confianza, aunque tiene unas grandes condiciones, unas condiciones bárbaras. Pero tiene que cuidarse, entrenarse mucho y salir arriba. Ahí andamos. El domingo también, arriba, arriba ...», ha comentado, pidiendo una mejora en el juego aéreo al de Ondarroa.

Aunque también ha querido reparar «en el portero que jugó la temporada pasada en el Bilbao Athletic», un Alex Remiro que volvió del Levante, donde estaba cedido y no jugaba, para ser el tercer portero tras la cesión de Herrerín. "«Es el que más me ha gustado, ha tenido mala suerte en Valencia, no sé porqué ¿que ha pasado ahí? A ese portero lo veía como una gran figura», ha dicho sobre el de Cascante.

Al acto han acudido también exjugadores rojiblancos como Daniel Ruiz-Bazán 'Dani', José Mari Argoitia u Oscar Tabuenka, y miembros de la Junta Directiva presidida por Josu Urrutia.

En el homenaje, Iraizoz ha recibido como recuerdo un cuadro con una instantánea del fotógrafo deportivo Juan Flor que recoge la escena de una parada suya en el partido de ida de la Supercopa de 2015, disputado en San Mamés, tras una falta sacada por el astro argentino del FC Barcelona Leo Messi.

Esa Supercopa la ganó el Athletic tras golear 4-0 en San Mamés en la ida y empatar 1-1 en la vuelta en el Camp Nou