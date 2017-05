El primer ministro irlandés, Enda Kenny, dimite como líder del partido Fine Gael

«El año pasado dije que no lideraría el FG para las próximas elecciones generales y he decidido implementar esa decisión hoy», ha anunciado el jefe de Gobierno a través de un comunicado que ha difundido por su cuenta oficial de la red social Twitter.



La renuncia de Kenny como máximo dirigente del FG surtirá efecto esta medianoche pero el primer ministro ha prometido mantenerse en el cargo de forma interina hasta que la formación política elija a su nuevo líder mediante un proceso interno.



«Le he pedido al Consejo Ejecutivo del Fine Gael que acelere este proceso para que haya concluido hacia el cierre de negocios del viernes 2 de junio», ha indicado.



Kenny ha garantizado que, pese a su salida del FG, en lo que resta para los comicios generales de 2018 seguirá cumpliendo plenamente con sus responsabilidades y obligaciones como primer ministro.



«Me gustaría subrayar el gran honor y privilegio que ha sido para mí liderar nuestro partido durante los últimos quince años, en la oposición y en el Gobierno», ha añadido.



El favorito para suceder a Kenny es el ministro de Protección Social, Leo Varadkar, aunque las quinielas también incluyen al titular de Vivienda, Simon Coveney.



El Fine Gael sufrió un revés electoral en los comicios parlamentarios del año pasado que le costaron un tercio de sus escaños, lo que le obligó a compartir el poder con una frágil coalición de Gobierno.