Más de 2.000 personas denuncian el ataque a Errekaleor

«El día de hoy ha sido una demostración de fuerza, y hemos mostrado el apoyo que tiene Errekaleor. Gracias a vosotras, aunque nos hayan cortado la luz, el día de hoy ha sido una victoria», han destacado en el comunicado que se ha leído tras la movilización.

Junto a ello, han denunciado «la actitud violenta» de la Ertzaintza. «Ha respondido con violencia a nuestra resistencia pacífica, y ha dejado varias personas heridas por el camino», han destacado antes de subrayar que existe una responsabilidad política de esta actuación. «Mientras Gorka Urtaran hace un falso llamado al diálogo y a la negociación, manda a su policía a golpearnos. Exigimos que acepte su responsabilidad y que dé la cara, porque casos de violencia policial como el de hoy no pueden quedarse sin consecuencias».

«Urtaran, no juegues sucio, tenemos claro que no nos quieres en el barrio y, como la situación judicial no te ayuda, habéis reètido la misma jugada de la luz», han añadido.

«Si pensaban que nos iban a echar del barrio con este corte de luz, ¡lo tienen claro! Como la vez anterior, saldremos reforzadas de esta provocación. Aunque ahora mismo no tengamos luz, estamos más llenas de energía que nunca. Para hacerle frente a esta empresa corrupta y mafiosa como es Iberdrola, necesitaremos todo el apoyo del pueblo. Este modelo de vida autogestionado que queremos construir en Errekaleor solo se hará posible con las fuerzas y ganas de todas», han destacado.