Muere el cantante Chris Cornell, voz de Soundgarden y Audioslave

El fallecimiento se ha producido esta pasado noche en Detroit de forma «repentina e inesperada», ha indicao Bumbery. A lo largo de su carrera, Cornell ha participado en numerosos proyectos, siendo Soundgarden y Audioslave los más conocidos.

También puso voz a canciones de bandas sonoras de diferentes películas, entre las que destaca You Know My Name, tema principal de ‘Casino Royale’ (2006), película número 21 de la saga Bond.