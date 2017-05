Bidegi asegura que en el año 2016 obtuvo un beneficio neto de 9 millones de euros

Aintzane Oiarbide y Alfredo Etxeberria han comparecido para presentar el informe de gestión y las cuentas del 2016 de Bidegi, y han realizado un balance de los dos primeros años de legislatura. «Tal como preveíamos en 2013, Bidegi nunca ha tenido problemas para hacer frente a la deuda y así lo confirman los datos reales de estos dos años», ha indicado Oiarbide.



La responsable de Infraestructuras Viarias ha criticado que «en la legislatura de Bildu se inflaron en 40 millones la previsiones de deuda para el 2015-2016. Realizaron una lectura totalmente interesada de las cuentas de Bidegi con la intención de perjudicarnos. Larraitz Ugarte anunciaba que Bidegi se encontraría en estado de quiebra para el 2016, pero, tal como demuestran las cuentas, no ha sucedido nada de eso. Tras realizar todos los pagos y cumplir con la deuda, la sociedad foral ha obtenido un beneficio neto de 9 millones de euros».



Oiarbide ha destacado los datos del sistema Abiatu, puesto en marcha por el anterior Gobierno foral y cuyos usuarios «han obtenido descuentos superiores a 20,5 millones de euros en el 2016».



En cuanto a los datos de tráfico, en las autopistas gestionadas por Bidegi ha habido una subida del 3,8% en relación a 2015. «Estos datos dejan bien claro que para hacer frente a la deuda no necesitamos de ninguna ayuda, ni de los bancos ni mucho menos de la Diputación», ha manifestado el director de Bidegi. «Hace unos pocos días el Banco Europeo de Inversiones nos ha hecho saber que tras comprobar la solidez de los activos, la deuda de Bidegi no tiene necesidad de ningún seguimiento especial», ha añadido la diputada de Infraestructuras Viarias.