Unidos Podemos destaca que Iglesias es el mejor candidato tras presentar la moción de censura

Así lo ha dicho la portavoz en el Congreso de Unidos Podemos, Irene Montero, tras confirmar que la elección de Iglesias ha sido una decisión de la dirección del grupo parlamentario que ha considerado que era la persona «más preparada y con más apoyo popular para encabezar un proyecto colectivo y una alternativa de país».



Junto a Montero han comparecido ante los medios de comunicación en el patio del Congreso, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón; el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell, el portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino; y el diputado de Equo, Juantxo López Uralde; además de la vicepresidenta cuarta de la Cámara, Gloria Elizo; y la diputada por Nafarroa Ione Belarra.



Según Montero, el objetivo de esta moción de censura, que no cuenta con el apoyo necesario en número de escaños para salir adelante, es lanzar un «mensaje claro de que hay esperanza ante la actual situación de emergencia social provocada por la corrupción y el saqueo del PP».



Ha negado que busquen interferir en las primarias del PSOE del próximo domingo, y ha pedido a los candidatos socialistas, en concreto a Susana Díaz, que «piense más en España y en lo que les interesa a los españoles».



Montero espera que el PSOE rectifique y se ha comprometido a trabajar por lograr el apoyo del resto de las fuerzas políticas.

«Imperativo ético»

A su juicio se trata de un «imperativo ético y democrático para combatir la impunidad» y cree que es «una evidencia» que sí se presenta una moción para sacar al PP de las instituciones, los partidos que voten no estarán sosteniendo al «Gobierno corrupto de Rajoy».



Garzón, por su parte, ha dicho que la moción es la expresión de la «indignación ante la destrucción de los servicios públicos y la propia democracia».



«Sobran argumentos», ha dicho el líder de IU, que cree que «está en juego la legitimidad de las instituciones» y no podían seguir pidiendo dimisiones que «al PP le entraban por un oído y le salían por el otro».



Desde En Comú Podemo, Josep Vendrell, ha definido la moción de censura como un «antídoto contra la degradación de la democracia», de la que hacen responsable al PP; al que además ha culpado de la falta de diálogo para encontrar una salida a las aspiraciones del pueblo catalán.



Por último, el portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino, ha señalado la moción de censura como «un imperativo ético individual y colectivo» frente a las «metástasis de la corrupción, que no entienden de maquillajes».



«Hay que echarlos y vamos a trabajar intensamente para que sea así», ha enfatizado repitiendo el lema de la concentración que han convocado mañana en la Puerta del Sol de Madrid en defensa de la moción de censura