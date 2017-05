Querer y no poder para el Oiartzun, que acaba perdiendo la categoría

La derrota del Albacete en Sevilla (3-1) hacía que el Oiartzun dependiera de sí misma para mantener la categoría. Para ello tenían que ganar en casa ante el Zaragoza, pero no han podido si quiera hacer sus deberes (0-2).



Intentar lo han intentado, y de qué manera. No han hecho más que atacar desde el comienzo del partido, y hasta les han anulado un gol minutos antes de que el Zaragoza se adelantara en el marcador.



Pero las locales han seguido creando ocasiones, pero se les ha resistido el gol. Ha sido un querer y no poder, hasta que las visitantes han marcado el segundo y han sentenciado el partido.



Por su parte, el Athletic ha disputado un partido de locos en Lezama frente al Espanyol. Las visitantes se han adelantado en el marcador en el 31 de partido mediante un gol de Luana, mientras que Nuria ha puesto el 0-2 nada más comenzar la segunda parte.



Las locales no han bajado los brazos e Irene Murua ha recortado distancias en el marcador en el minuto 56. Erica Váquez, con dos goles en cinco minutos (minuto 78 y 83), ha puesto por delante en el marcador al equipo local, pero un balón rematado por Eli en el 93 ha significado el definitivo 3-3.



Tanto Eli Ibarra, como Irune Murua y la capitana Iraia Iturregi, han puesto punto y final a su carrera profesional este domingo.