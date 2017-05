Rajoy opina que «todo sigue igual» tras la victoria de Sánchez y descarta un adelanto electoral

«Para el Partido Popular todo sigue igual. Hablaremos con el PSOE si quiere y nos entenderemos si quiere», ha manifestado Rajoy dentro del Comité Ejecutivo del PP.



Al ser preguntado después en rueda de prensa si había llamado a Pedro Sánchez para darle la enhorabuena por ganar las primarias, Rajoy ha afirmado que lo llamará pero que si no lo ha hecho aún era «para no molestarle», ya que el PP ha respetado «escrupulosamente» el proceso interno abierto dentro del PSOE.



En varias ocasiones ha descartado unas elecciones anticipadas, aunque la victoria de Sánchez puede cambiar la actitud del PSOE hacia su Gobierno. «Después de lo que hemos vivido en España, del disparate de 2016, conmigo que no cuenten para generar inestabilidad en España. Yo por lo que apuesto es por la estabilidad, por la solidez, y por la sensatez y el sentido común», ha manifestado Rajoy.



El presidente ha admitido que en algunos asuntos es «muy positivo el concurso» del PSOE. «No veo por qué no se va a producir», ha asegurado, para añadir que «supone» que Pedro Sánchez apoyará a su Ejecutivo en la defensa de la unidad del Estado español, la política europea y la política de Defensa.