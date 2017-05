Los partidos británicos suspenden la campaña electoral

Una fuente del Partido Conservador informó ayer de que la primera ministra y líder del Partido Conservador, Theresa May, suspenderá sus próximos actos electorales.



También el Partido Laborista, dirigido por Jeremy Corbyn, junto con otros grupos de la oposición, han declinado continuar con la campaña mientras continúan las investigaciones sobre la tragedia, en la que han muerto niños, según informó hoy la policía de Manchester.



La actividad electoral, según fuentes de los partidos consultadas por Efe, se suspenderá al menos durante las próximas 24 horas, aunque no se descarta que la interrupción se prolongue más tiempo.



La primera ministra británica preside hoy una reunión del comité de emergencias Cobra, confirmó un portavoz del número 10 de Downing Street, despacho oficial de la jefa de Gobierno, a la que asistirán miembros del Ejecutivo y altos cargos de las fuerzas de seguridad e inteligencia.



La policía ha informado hoy de que el responsable del ataque, un hombre que al parecer actuó solo, murió en el lugar de la explosión.



La ministra de Interior británica, Amber Rudd, explicó, no obstante, que «los detalles completos sobre qué ha ocurrido exactamente todavía están emergiendo».



La primera ministra británica anunció el 18 de abril la convocatoria de elecciones anticipadas, a fin de garantizar «certeza y seguridad» de cara a las negociaciones sobre el brexit o salida de Gran Bretaña de la Unión Europea