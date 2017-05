May destaca que el atentado estaba dirigido contra familias jóvenes

En una declaración al país ante la residencia oficial del 10 de Downing Street, May ha informado, además, de que la Policía cree conocer la identidad del autor del ataque, en el que 22 personas perdieron la vida, pero puntualizó que aún no puede ser facilitada.



Según ha explicado, la Policía y los servicios secretos del Reino Unido tratan de establecer si el autor del atentado actuó solo o como parte de un grupo terrorista.



«Sabemos que un único terrorista hizo detonar un artefacto explosivo improvisado cerca de una de las salidas del lugar, eligiendo deliberadamente el momento y el lugar para provocar una matanza máxima y herir y matar indiscriminadamente», ha añadido.



«Los terroristas nunca van a ganar y nuestros valores, nuestro país y nuestra forma de vida siempre prevalecerán», ha añadido May.



La primera ministra conservadora, que ha viajado a Manchester, ha agregado que este ha sido uno de los peores atentados perpetrados en Gran Bretaña y el peor en el norte de Inglaterra.



Además, la primera ministra señaló que la amenaza terrorista contra el Reino Unido se mantiene en severa, la segunda más grave y que supone que es muy posible un atentado en el país.



May ha hecho la declaración al término de una reunión de emergencia Cobra, en la que han participado los principales ministros, representantes de la Policía y de los servicios secretos.



«Muchos niños y jóvenes están entre los 22 muertos y 59 heridos en el ataque», lamentó la primera ministra.



También destacó la respuesta de la Policía y los servicios de emergencia al actuar con «gran coraje» y siguiendo las instrucciones que habían recibido en los entrenamientos previos ante una situación como la de anoche.



Además de los 22 heridos, un total de 59 personas resultaron heridas y son atendidas en unos ocho hospitales del llamado Gran Manchester, según las autoridades británicas.