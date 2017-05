Piden 8 años y medio de inhabilitación por prevaricación para el alcalde Erandio

En el juicio que se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal número dos de Bilbo y que ha quedado visto para sentencia, Goikouria se ha sentado en el banquillo junto a dos ex concejales que ocuparon el área de Urbanismo en ese municipio, Asier San Nicolás e Itziar Koba, para quienes se reclama la misma condena, si bien estos ya no ostentan cargo público.



Gorka Martínez, abogado de la acusación particular, ha representado en este procedimiento como perjudicados a una familia propietaria de un terreno junto a la chatarrería mencionada, que había solicitado permiso al Ayuntamiento para instalar un pabellón industrial y que nunca lo obtuvo.



Martínez espera un reproche penal para la actuación del alcalde y los ediles por no haber actuado para impedir que la empresa de chatarrería Recuperaciones Esma mantuviera su actividad sin licencia, al mismo tiempo que no otorgaba las licencias que solicitaban sus patrocinados.



Asimismo, reclama que los tres acusados abonen unos 12.000 euros que la familia perjudicada tuvo que abonar en abogados para tramitar las autorizaciones municipales y que asuman la descontaminación del terreno donde aún confían en poder levantar un proyecto industrial.



El matrimonio formado por Humberto García y María del Carmen Pérez, ya octogenarios, ha explicado ante la jueza que en 1955 emigraron a Venezuela, donde pusieron en marcha una industria que producía 30 toneladas mensuales de tuercas y que, en los años noventa, su intención fue levantar una planta similar en Erandio con los ahorros que habían hecho.



Encomendaron a su hijo Iñigo la labor de tramitar las autorizaciones del proyecto y ete les informó de que en la parcela contigua a la suya funcionaba ya una chatarrería, y confió en lograr de manera conjunta los permisos urbanísticos requeridos, para conseguir después la licencia de actividad.

«A 100 metros de su batzoki»



Pero, tras años de aplazamientos, García ha contado que en 2009 se dio cuenta de que le habían engañado, que Recuperaciones Esma funcionaba con normalidad aún sin permisos y que «mis denuncias en el Ayuntamiento iban cayendo en saco roto».



«Recuperaciones Esma realizaba su actividad ilegal a 100 metros de su batzoki y ellos lo veían», ha sostenido el hijo de la pareja.



La fiscal ha pedido la condena de inhabilitación para el alcalde y los dos ex concejales por no haber actuado para restablecer la legalidad y por haber permitido a la chatarrería funcionar sin licencia, en lugar de paralizar su actividad.



Ha rechazado las justificaciones de las defensas, que piden la libre absolución de los clientes, aduciendo que la complejidad de las autorizaciones urbanísticas de la zona en conflicto y la falta de medios del área de Urbanismo del consistorio de Erandio, junto con el gran volumen de expedientes, retrasaron la concesión de la licencia.



«No se les acusa de favorecer a una empresa determinada, sino de dejar pasar los plazos sin hacer lo que de ellos se espera, que es hacer cumplir la legalidad», ha sentenciado la fiscal.