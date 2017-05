El Govern traslada al fiscal general del Estado que es «un error» judicializar el proceso catalán

Con motivo de su viaje a Barcelona para participar en la junta de fiscales superiores de comunidades autónomas, que se celebrará mañana por primera vez en la capital catalana, Maza ha acudido al Palau de la Generalitat para verse con Puigdemont.



La reunión se ha alargado durante una hora y media y en la misma también han estado presentes el conseller de Justicia, Carles Mundó, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, y el fiscal de sala jefe de la Unidad de Apoyo, Francisco Moreno Carrasco.



Al finalizar el encuentro, el conseller Mundó ha atendido a los periodistas en la plaza Sant Jaume, ante la Generalitat, y ha explicado que en la reunión se ha abordado «todo lo que tiene que ver con las relaciones de la consellería de Justicia con la Fiscalía, además de comentar el momento político».



Mundó ha dejado claro que «el Govern no dice nada en privado que no explique en público. Siempre explicamos que judicializar una cuestión que es de naturaleza política es una vía equivocada. Por lo tanto, insistir en la vía judicial para resolver una cuestión de naturaleza política es sin duda un error».



«De la misma manera que esto lo decimos en público, lo decimos también cuando podemos compartirlo con el fiscal general del Estado», ha afirmado Mundó, que ha definido la reunión como «cordial, porque entre personas educadas solo puede ser cordial».



Maza ha evitado hacer declaraciones tanto a su llegada a la Generalitat como al final de la reunión y, de hecho, ha abandonado el edificio del Gobierno catalán por una puerta lateral para evitar a los periodistas que aguardaban a su salida en la puerta principal.



En un comunicado posterior, la Fiscalía General del Estado ha explicado que «durante el transcurso de la reunión, dado el carácter institucional de la visita, no se ha considerado oportuno tratar aquellos temas que se encuentran judicializados», si bien Maza «ha recordado la obligación que incumbe a la Fiscalía de cumplir las funciones que la ley le encomienda».