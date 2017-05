Homenaje en Santurtzi a los 20.000 niños y niñas que tuvieron que huir de la guerra en 1937

En el acto, organizado conjuntamente entre el Ejecutivo de Lakua y el Ayuntamiento de Santurtzi, han tomado parte algunas de las personas que protagonizaron aquellos hechos y que han arribado al puerto pesquero en una pequeña embarcación, mientras, desde la cofradía de pescadores sonaba, como antaño, la sirena que recibía a los barcos. Una vez en tierra, han colocado las flores con las que han sido recibidas en la grúa que recuerda su evacuación hace ocho décadas.



Vicente Cañada, uno de los cerca de 4.000 niños y niñas que partieron el 21 de mayo de 1937 en el buque Habana hacia Southampton (Inglaterra), ha recordado cómo estaban «nerviosos, apurados, tristes y asustados», mientras sus madres se sentían aliviadas al alejarles del peligro.



Había pasado menos de un mes desde los bombardeos de Durango y Gernika, cuando Cañada, con sólo siete años, tuvo que marchar huyendo de la guerra para acabar en tierras británicas, donde los niños fueron «bien recibidos» y estuvieron bien atendidos, y tras dos años regresó con «recuerdos muy gratos de aquellas gentes».



Ha tenido un recuerdo para los que no pudieron regresar, algunos porque «se habían quedado huérfanos» y a otros les recomendaron no volver, porque «las cosas estaban muy mal y sólo había penas, sometimiento y algo muy abundante, el hambre».



Ha pedido tener presente a los que ahora están viviendo una situación similar y huyen de sus países en guerra. «Nosotros estuvimos en tal situación y creo que debemos solidaridad a estas personas. España no sé si cumple con esa solidaridad, pero debería ser así», ha manifestado para acabar su intervención.



El portavoz del Gobierno autonómico, Josu Erkoreka ha destacado la importancia de «hacer memoria para reparar las injusticias cometidas y soñar con el mañana. Queremos soñar con un mañana mejor y más justo, sin intolerancias ni violencias, sin guerras ni personas refugiadas, con un mañana sin niños de la guerra».



Erkoreka ha recordado que más de 20.000 niños y niñas tuvieron que embarcar en naves como el ‘Habana’, el ‘Goizeko Izarra’ o el ‘Galea’ con destino al Estado francés, Bélgica, Gran Bretaña o la Unión Soviética.



Este homenaje ha tenido lugar coincidiendo con la presencia en esta localidad de Ezkerraldea de Memoriaren Plaza, espacio expositivo itinerante con talleres para jóvenes con el objetivo de que «conozcan las claves necesarias para construir la memoria y a hacer una reflexión crítica». Es un iniciativa del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, cuya directora, Aintzane Ezenarro, ha esta hoy en Santurtzi.