Protesta vecinal contra el metro en el pleno de Donostia

La coalición había presentado esta iniciativa para denunciar que el Gobierno local no ha cumplido una moción aprobada en 2015 para que el desarrollo de este proyecto ferroviario fuera «transparente» y para pedir que el Consistorio no facilite los trámites para la obra de la pasante mientras no se dé un proceso de debate y participación ciudadana.



Alrededor de medio centenar de personas, que portaban carteles con lemas como «Stop metroari» y «Porque es innecesario, metro no», han permanecido en pie y en silencio durante el turno de intervención de los grupos políticos y, cuando la moción se ha votado, han comenzado a proferir consignas contra el metro.



En ese momento, el alcalde, Eneko Goia, ha suspendido la sesión para que los miembros de la corporación pudieran ir a comer, tras lo cual los opositores a la pasante han abandonado el salón de plenos mientras coreaban «Ez, ez, ez, metroari ez».



La concejal del PNV Pilar Arana ha defendido que el Gobierno municipal ha dado las explicaciones necesarias sobre el proyecto y ha señalado que EH Bildu ha utilizado su propuesta como «excusa» para hablar de esta infraestructura.



Tanto Arana como el portavoz del PSE, Ernesto Gasco, han defendido la necesidad de la pasante para lograr «una transformación urbana» en la línea de aquellas ciudades que buscan ser eficientes, limpias y sostenibles. Gasco ha recalcado que «desde la izquierda» este proyecto es «incuestionable».



Axier Jaka, de EH Bildu, ha insistido en que se debe dar un proceso participativo para que los ciudadanos opinen sobre una infraestructura a la que su grupo se opone y que la ciudadanía no cree prioritaria, según una encuesta socio-política elaborada por la Diputación de Gipuzkoa.



«A pesar de toda la propaganda política que se ha hecho, la ciudadanía no le ha dado siquiera el aprobado, obtuvo una puntuación de 4,86 sobre 10», ha subrayado el edil.



Txema Murguiondo, del PP, ha dado la razón a EH Bildu en cuanto a la información facilitada sobre el proyecto, pues cree que podría haber sido más regular, pero ha calificado la pasante como «obra necesaria. Fuimos los primeros que lo propusimos a finales del pasado siglo y muchos de los que se rieron entonces de nosotros están hoy en la foto y seguramente serán los que cortarán la cinta».



La moción ha contado solo con el respaldo de EH Bildu, mientras que Irabazi se ha abstenido y el resto de grupos han votado en contra.