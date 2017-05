EH Bildu, Podemos e I-E, contrarios a que Nafarroa siga adelantando dinero para el TAV

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha manifestado que no van a apoyar lo propuesto por el Estado respecto al tren de alta velocidad, ya que es «lo mismo que pactó con UPN y PSN» en «edición aumentada y corregida», y ha mostrado su preocupación por la incidencia que pueda tener en los Presupuestos.



Lo planteado «es una prolongación en el tiempo y con un incremento presupuestario que va a suponer que en los ejercicios de 2018 y 2019 Navarra va a tener que reservar la cantidad nada despreciable de 220 millones de euros para la financiación», ha indicado.



Tras reconocer que solo disponen de la información difundida a través de los medios de comunicación de la reunión que mantuvieron ayer el ministro de Fomento y el vicepresidente de Desarrollo Económico, Araiz ha indicado que «la música» no les gusta «nada» y cuando vean la letra pequeña si se confirma lo leído no les gustará «en absoluto».



Araiz ha recordado que se trata de una competencia del Estado español en la que Nafarroa «nuevamente va a hacer el trabajo sucio» y eso va a suponer, como mínimo, un coste de entre 18 y 20 millones de euros.



El nuevo secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha descartado que su partido apoye financiar de forma anticipada las obras del TAV tal y como las ha planteado el Estado, una propuesta que además pone en duda. «Utilizar la autonomía fiscal para adelantar el coste de unas obras inciertas y sin que se expliquen los beneficios que vamos a tener, es algo en lo que Podemos desde luego está en contra».



Tras criticar también que se propone un convenio para el tramo Castejón-Iruñea pero «este tramo no está conectado con nada», apunta que los desacuerdos de Podemos alcanzan también a la actitud mantenida por el Estado español en torno a este asunto ya que «han surgido dudas sobre el modelo al hablar del tercer hilo y de diferentes alternativas que modificaban el modelo original».



«La obra es competencia del Estado», ha dicho Santos, quien ha recordado que el acuerdo programático del cuatripartito apuesta «por un tren moderno, social, que permita un desarrollo a las empresas lógico y armonioso con el transporte de mercancías».

«Nido de especulación y corrupción»



Para el nuevo dirigente de Podemos, Nafarroa «debe tener un tren basado en sus necesidades, que sirva realmente para conectar, que sea sostenible medioambientalmente y que se diseñe con participación». En este sentido, Santos ha asegurado que en su formación «nunca se ha apostado por el modelo de tren de alta velocidad español en su sentido clásico porque nos parece medioambientalmente ineficiente, no es social, ha generado un modelo que ha llevado a la corrupción en muchos lugares, y además en estos momentos no es prioritario frente a otras necesidades sociales».



Los parlamentarios de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin y Marisa de Simón también han subrayado que el modelo propuesto por Madrid «evidente y rotundamente» no está alineado con el que defiende su formación. «No es un tren social, no es compatible con mercancías, deja en tierra a viajeros e la zona media, la alta velocidad se ha demostrado ruinosa en todo el Estado y se ha demostrado como un nido de especulación y corrupción», han subrayado.



Por ello, su postura es la de «no a un convenio que prevé que Navarra continúe adelantando un año la financiación. Navarra no debe asumir de ninguna manera porque hay prioridades más importantes que establece el acuerdo programático» y que están «en la gente y no en la burbuja especulativa que supone el PSIS de la estación de Pamplona».



Geroa Bai no comparte las reticencias de sus socios. Su portavoz parlamentario, Koldo Martínez, ha hecho una valoración «positiva» del encuentro celebrado este jueves en Madrid entre el ministro español de Fomento, Iñigo de la Serna, y el vicepresidente navarro de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi.



Ha considerado positiva «la nueva financiación que se propone, adelantando Navarra el dinero en principio y recogiendo lo adelantado en el plazo de un año y no en dos como estaba firmado en el convenio obsoleto», y la «promesa» de que este año se cobrarán los 45 millones ya adelantados.



Cuestionado sobre la postura en contra de esa propuesta del resto del cuatripartito, ha comentado que tendrán que hablar con ellos y ver si se trata de «un no rotundo» o si se pueden acercar posturas.

«Muchas cosas que negociar»



Después de remarcar que la propuesta del Ministerio es «complicada» e implica muchas cuestiones técnicas que se deben analizar y que hay «muchas cosas que negociar», ha reiterado que la propuesta es «acorde» con lo recogido en el acuerdo programático, en el que se dice «clarísimamente» que apuestan por «una red ferroviaria con capacidad suficiente y estándares internacionales».



Desde la filas de la oposición, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha considerado que la propuesta del ministro de Fomento «es una gran noticia para Navarra. El Ministerio ha cumplido su compromiso de presentar un borrador de convenio para el tramo Castejón-Pamplona y ha hecho una propuesta que, al margen de que pueda ser matizada o mejorada, supone un importante impulso para la construcción del TAV en Navarra. Este convenio supone de entrada 890 millones de euros de inversión en nuestra comunidad».



Esparza ha querido poner «en valor» el respaldo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado. «El convenio nace gracias a ese acuerdo. Hoy no estamos gobernando Navarra pero tenemos claro que estamos al servicio de los navarros, para mejorar sus oportunidades y generar empleo».

«El tercer hilo no es la solución»



«Ayerdi sabe que la Alta Velocidad es fundamental para el futuro de Navarra, que la propuesta del Ministerio es sólida y positiva, y que el tercer hilo no es la solución», ha remarcado Esparza.



El PSN también ha aplaudido la propuesta del Gobierno español, que servirá a su juicio «para dar un impulso estratégico a la Comunidad Foral y contribuir tanto al desarrollo socieconómico como a la vertebración territorial y la conexión con Europa y el resto de España».



La formación que lidera María Chivite ha alertado de la «mala influencia de Bildu» hacia el Ejecutivo de Uxue Barkos y ha recordado que hay una mayoría «distinta» en el Parlamento que apoya este proyecto ferroviario.