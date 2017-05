Los coreógrafos José Lainez y Concha Martínez reciben Premio Príncipe de Viana 2017

En su intervención, Lainez ha afirmado que la danza «está en un momento dulce» en Nafarroa con «jóvenes coreógrafos y bailarines» a los que «hay que darles posibilidades para trabajar».



«Yo no soy partidario de que la danza sea gratis, porque si es gratis no se puede pagar a los bailarines», ha subrayado antes de insistir en la necesidad de crear «circuitos de danza en los que se cobre una cantidad para que la gente de baile pueda bailar, cobrar, vivir y tener una familia» y «no se tengan que marchar fuera».



El coreógrafo ha destacado que «toda la labor que hemos hecho no la podíamos hacer solos, la hemos hecho con todos los bailarines que han estado con nosotros». En este sentido ha agradecido su labor al Instituto de Teatro de Barcelona, a la Escuela de Danza de Nafarroa y a los bailarines de Anexa que «lo dieron todo por nada».



Por su parte, Concha Martínez ha aprovechado su intervención para recordar «a todo los que ya no están con nosotros» que «hubieran estado encantados de estar aquí y se hubiesen alegrado tanto como nosotros».



Al acto han asistido representantes del Gobierno foral, así como la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, y de todas las formaciones parlamentarias a excepción del Partido Popular, que ha rechazado acudir al acto al no estar invitados los reyes españoles.