El PP de la CAV no firma nada con EH Bildu porque «hay alguien por encima» que lo prohíbe

Todo ha tenido lugar en el debate sobre los criterios de expurgo de documentos judiciales, es decir, cuáles se pueden eliminar –para evitar la acumulación excesiva de papel en los palacios de Justicia– y cuáles se remiten a los archivos históricos.



Goirizelaia, letrada de profesión, ha explicado que, tras consultar con responsables de la judicatura, planteó unas puntualizaciones que este jueves se ha encontrado recogidas en la propuesta del PP. Sin embargo, ha revelado que, cuando se ha mostrado dispuesta a suscribir el texto, que también han firmado PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, se ha encontrado con la negativa de Barrio, quien según Goirizelaia ha aseverado que «hay alguien por encima» que le prohíbe acordar o firmar con EH Bildu, aunque «no le prohíbe coger lo que Euskal Herria Bildu hace e introducirlo en la enmienda».



La parlamentaria soberanista ha instado al PP «a que madure un poco, a que se dejen ya de niñerías y se dejen ya de cositas extrañas», y ha indicado que la coalición no hubiera tenido mayor problema en firmar este documento con el partido de Barrio a pesar de temas como la corrupción.



Goirizelaia ha considerado que la propuesta del PP sobre el expurgo de documentos tiene «fundamento» –ha sido respaldada finalmente por unanimidad–, y le ha invitado a hacer «propuestas con fundamento en cuestiones que tienen que ver con los derecehos de los presos y de las presas, con política penitenciaria, con justicia social. Igual resulta que haciendo esos cambios podemos llegar a más acuerdos, podemos cambiar las cosas a mejor. Recapacite y piénsese entrar en la ponencia de convivencia».

«Ustedes tienen la llave»



«Fíjese cómo he madurado que le aguanto el chorreo a la señora Goirizelaia y ni me inmuto», ha replicado Barrio en su turno, quien ha reprochado a Goirizelaia que haya mezclado el debate sobre la conservación de documentos judiciales con otras cuestiones.



«Ya sabe usted, precisamente usted y su grupo, cual sería la mejor forma para que participásemos en la ponencia de paz y convivencia. Ustedes tienen la llave precisamente por esa falta de madurez que les caracteriza al no condenar las acciones de ETA», ha remarcado Barrio.