Un parlamentario de UPN realiza un comentario sobre el físico de María Solana en la Cámara

Durante el pleno de hoy Zarraluqui se ha dirigido a Solana en una intervención para decirle que «a mí me encanta hablar con usted, me cae usted bien y además le diría que incluso es usted muy agraciada físicamente, con lo cual no tengo ningún problema en ese sentido».

El comentario sobre el físico de la portavoz del Gobierno de Nafarroa ha generado en primera instancia la crítica de Geroa Bai que, al respecto, ha señalado en las redes sociales que resulta «inaceptable este tipo de expresiones y más en una institución que representa a toda la ciudadanía».