Garbiñe Muguruza accede a octavos de final en Roland Garros

«Ha sido una lucha dura, he tratado de no perder la concentración ante una adversaria que el año pasado alcanzó los cuartos de final, he intentado estar todo el tiempo en el partido para poder ganar», ha comentado desde la pista central de París la ganadora de la pasada edición.



Muguruza ha explicado que ha intentado ser agresiva con su juego para controlar los puntos, «poner presión a la rival para tratar de dominar».



La tenista naturald e Caracas ha sufrido más en el primer set, donde no se ha anotado su propio servicio hasta el sexto juego y ha dejado escapar su saque con 5-4.



A partir de ahí, ha encadenado cinco juegos que le han permitido embolsarse la primera manga y ponerse 3-0 en la segunda, lo que ya ha puesto el choque cuesta abajo.



Muguruza se medirá por un puesto en cuartos de final contra la ganadora del duelo entre la estadounidense Shelby Rogers y la francesa Kristina Mladenovic, decimotercera favorita.