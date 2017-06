Caos en Londres tras un atropello y varios ataques con arma blanca

Londres afronta una noche de caos tras por lo menos tres incidentes que tendrían relación entre ellos. La Policía metropolitana informa de un primer incidente en el puente London Bridge, donde una furgoneta habría atropellado a varios viandantes.

Tras ello, la Policía informa ahora mismo de otros dos incidentes ocurridos en Borough Market y Vauxhall area. En estos casos la Policía apunta a varios apuñalamientos.

La primera ministra británica, Theresa May, ha sido informada de los incidentes por lo que varios medios afirman que se trataría de un nuevo ataque ocurrido en la capital londinense.

Según informa la BBC citando fuentes policiales, «habría más de un muerto». Los heridos se cuentan por decenas.

Officers have then responded to reports of stabbings in #BoroughMarket. Armed officers responded and shots have been fired. 2/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017



Localizaciones de los tres incidentes confirmados por la Policía londinense.

La Policía sigue hablando de «incidentes» y así lo ha tildado, también, el líder de los laboristas Jeremy Corbyn por Twitter que se ha limitado a mostrar su apoyo a las víctimas de los ataques:

Brutal and shocking incidents reported in London. My thoughts are with the victims and their families. Thank you to the emergency services. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 3, 2017

Contrasta con esta actitud cautelosa la del presidente estadounidense Donald Trump, que ha utilizado el incidente para pedir que se vuelva a autorizar su medida de cierre de fronteras.