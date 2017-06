Los partidos califican de «fracaso» o «éxito» la manifestación de la bandera

Para Geroa Bai, la manifestación «ya pasó» y la bandera de Nafarroa «ondea» hoy igual que la semana pasada o el mismo sábado, porque no existe «ninguna situación de riesgo» para ella.

Y de hecho Koldo Martínez ha asegurado en declaraciones a los periodistas tras la Mesa del Parlamento que las banderas de Geroa Bai y del Gobierno de Nafarroa son las de la bajada del paro y de las listas de espera, la reversión de los recortes, la redignificación de lo público, las ayudas sociales, y la defensa de la pluralidad, la integración y la participación.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha señalado que desde «el respeto absoluto» al derecho a manifestarse, la convocatoria del sábado resultó «un doble fracaso» porque la participación estuvo «por debajo de las expectativas» y el día de después UPN, PSN y PP «están y van a seguir estando en la oposición» y el cuatripartito va a «mantener la unidad de acción del cambio».

Para Laura Pérez, de Podemos, manifestarse es legítimo pero su partido no comprende «que sea a favor de una bandera que no está en peligro» ni que se haga ahora, coincidiendo cuando se conocen nuevos casos de corrupción, y no en marzo cuando se derogó la Ley de Símbolos.

También I-E ha considerado que los manifestantes estaban «en su perfecto derecho», ha dicho José Miguel Nuin, pero ha aseverado que «no eran la mayoría social» y el acto fue «un fracaso en términos políticos» porque la «centralidad y la iniciativa sigue siendo del cambio plural, que está aún más fuerte».

Por el contrario, el presidente y portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que la manifestación, para la que su partido pagó diversos autobuses, fue «un éxito de participación» y un «ejemplo cívico» por parte de «la mayoría social» que dijo que «Navarra tiene su bandera y no es la ikurriña», por lo que ha criticado «la inquina y los insultos» que en días previos recibieron los organizadores y las partidos que apoyaron.

El regionalista ha adelantado además que UPN va a pedir que la consejera de Relaciones Institucionales informe en el Parlamento quién, para qué y por orden de quién grabó la manifestación desde una ventana del Palacio de Nafarroa.

Por el PSN, María Chivite ha sostenido que la manifestación fue «un acto cívico» en defensa de un «símbolo que une a todos los navarros», por lo que, en su opinión, «el Gobierno haría bien en hacer una lectura desapasionada, inteligente y constructiva».

Por último, Ana Beltrán, del PP, ha agradecido a los organizadores su esfuerzo y ha destacado que los manifestantes dejaron claro que «no se toca nuestra identidad, que no queremos ver la ikurriña ni en pintura», por lo que a la presidenta «debería darle vergüenza que miles de navarros se sienten amenazados por ella».

Sin embargo Koldo Martínez ha recordado que derogar la Ley de Símbolos no implica que la ikurriña ondee en las instituciones ya que para que los ayuntamientos decidan colocarla se tiene que aprobar un acuerdo por mayoría, y ha añadido que Geroa Bai «no defiende» que se utilice el voto de calidad del alcalde en caso de empate.