Los políticos británicos reanudan hoy la campaña electoral

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, hará campaña en la capital británica tras presidir una reunión del comité de emergencia Cobra, formado por los principales miembros del Gobierno y representantes policiales, para abordar las medidas de seguridad tras el ataque en el puente de Londres.

Además de Londres, May hará campaña en Yorkshire, norte de Inglaterra, y en Escocia, mientras que el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, primero de la oposición británica, estará en el noreste de Inglaterra, según informaron los partidos.

De acuerdo con los medios locales, May resaltará en su campaña de hoy la importancia de que el Reino Unido cuente con un liderazgo fuerte para defenderlo de la amenaza terrorista y en las negociaciones sobre la salida británica de la Unión Europea (UE), que empezarán once días después de las elecciones.



Por su parte, se espera que Corbyn, que ha avanzado en las encuestas sobre intención de voto en las últimas semanas, vuelva a criticar al Gobierno por los recortes en el sector público y las desigualdades sociales que hay en el país.



May ha recalcado que las elecciones de este jueves no serán retrasadas a causa del atentado de Londres.



La primera ministra decidió hace unas semanas adelantar los comicios generales que iban a celebrarse en 2020 a fin de contar, según ella, con un fuerte mandato para negociar con firmeza con sus todavía socios comunitarios.