Una campaña busca implicar a toda la ciudadanía en el rechazo a las agresiones sexuales

Esta es una de las novedades de la campaña ‘Y en fiestas... ¿qué?’ que impulsa el Instituto Navarro para la Igualdad en colaboración con ayuntamientos y concejos.

La iniciativa ha sido presentada por la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, y la directora gerente del INAI, Mertxe Leránoz, durante un encuentro informativo en el que se ha abordado el papel de los medios de comunicación en el tratamiento de las noticias relacionadas con la violencia sexual contra las mujeres, a cargo de Pilar López, doctora en Ciencias de la Información y licenciada en Periodismo.

La campaña se ha diseñado con dos lemas que acompañan al ‘No es no’, para que no solo las mujeres puedan expresar el mensaje de rechazo desde el lema ‘Nuestro no es vuestro no’, sino que también los hombres puedan hacerlo suyo con ‘Vuestro no es nuestro no’.

Así imágenes de hombres y mujeres de diferentes orígenes aparecen en los carteles, en los que también están presentes personas con discapacidad, ya que, según ha reconocido la consejera, las mujeres con discapacidad son un colectivo «todavía más vulnerable».

La intensificación de estas acciones en estas fechas responde al hecho de que durante el verano se celebran la mayoría de las fiesta y en ellas existe una mayor permisividad hacia estas actitudes.

Entre junio y septiembre del pasado año se presentaron 69 denuncias por violencia sexual, de las que 38 correspondían a mujeres jóvenes (14.30 años), con un incremento respecto a 2015 de más del 200 %. En los tres primeros meses de este año se han registrado 323 denuncias, lo que supone un incremento del 21,9 % de 2016, de las que 113 correspondieron a mujeres jóvenes de entre 14 y 30 años.

En los últimos años, junto a un aumento de las denuncias, se está viendo que la sociedad está cambiando y no admite estas agresiones y como ejemplo ha citado la respuesta ciudadana ante la violación en grupo de una joven durante los pasados sanfermines.

El objetivo es lograr la «tolerancia cero», ha señalado Ollo, quien ha comentado que «intervenciones como la de un parlamentario la semana pasada respondiendo a una consejera demuestra que hay que trabajar mucho todavía para erradicar la cosificación de la mujer» que a veces deriva en violencia contra las mujeres, ha añadido.

En cuanto a la campaña, ha destacado la importante acogida que tiene entre las entidades locales y que hizo que el año pasado fueron 249 ayuntamientos y concejos (un 13,6 % más que en 2015).

Para difundir la campaña se han elaborado banderolas con su imagen, que se facilitará a las entidades locales para que se cuelguen en farolas o postes, y el cartel se pondrá a su disposición para que pueda ser difundido principalmente en los programas festivos.

Además se ha diseñado una campaña de difusión en los medios de comunicación, como refuerzo y apoyo al mensaje de rechazo a la violencia contra las mujeres en el entorno festivo y de ocio, y de disfrute de las fiestas en condiciones de igualdad.

Así están previstas cuñas radiofónicas, anuncios en prensa escrita y en las revistas locales con edición programada para los meses de julio, agosto y septiembre, marquesinas de transporte comarcal o urbano y rotulación exterior de autobuses.

Igualmente se pondrá a disposición de entidades, asociaciones y ciudadanía en general el símbolo de la mano roja, una imagen que «tiene mucha fuerza» y que, según Leránoz, ha traspasado fronteras.