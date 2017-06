Urizar da por desaparecido el riesgo de que EA abandonase EH Bildu

En sendas entrevistas a Euskadi Irratia y Radio Euskadi, Urizar ha admitido que «las fuerzas» de ambas corrientes del partido «estaban equiparadas» y les preocupaba que «las diferencias pudieran generar alguna situación que no tuviera retorno», y se ha congratulado de que ambas partes se hayan «preocupado de superar ese riesgo» y de que llegaran a un acuerdo en la parte política.



Así, ha indicado que, si no lograron presentar una candidatura única a la Secretaría General del partido fue porque la corriente liderada por el parlamentario navarro Maiorga Ramírez presentó la propuesta de candidatura única «diez minutos antes de la votación, ya que, si hubiera sido con mas antelación, quizás hubiera sido posible, pero haciendo la oferta diez minutos antes, es imposible».

«Así como reconozco que para el acuerdo político hubo voluntad y esfuerzo sincero para lograrlo, para acordar la dirección hace falta llegar a acuerdos por el perfil de las personas y su capacidad. No puede ser un puzzle que encaje a martillazos para hacer un cambio de cromos. Eso necesita tiempo», ha asegurado Urizar.

De esta manera, ha dicho que ahora «hay una dirección ya elegida» y que deben «trabajar para que todo el partido reme en el mismo sentido, porque todas las personas son imprescindibles». Además, ha mostrado la disposición total de la nueva ejecutiva del partido para «trabajar conjuntamente no sólo con las personas que formaron parte de la otra lista, sino también con las personas que hasta ahora han tenido un punto de vista crítico».

Así, tras recordar que «había un riesgo de que EA decidiera salir de EH Bildu», ha destacado que «era un riesgo inasumible que, para mí, ha desaparecido». En este sentido, ha afirmado que han podido superar ese riesgo, lograr «un compromiso entre todos para ir avanzado» y constatar que «EH Bildu es un proyecto donde EA puede trabajar asegurando su futuro».

Fundadores de EH Bildu

«Nosotros somos fundadores de EH Bildu. Hemos hecho una gran inversión política, y creíamos que no era conveniente abandonar esa inversión, sino perjudicial. Ese riesgo se ha superado, porque esa opción ha desaparecido. Ahora tenemos las condiciones internas para recuperar la confianza y volver a construir puentes, y creo que tenemos trabajo pero también oportunidades», ha asegurado.



Asimismo, ha destacado que las líneas maestras que proponían para EH Bildu se cumplen, ya que, según ha dicho, «EH Bildu va a ser una coalición, es ya de facto una federación de partidos, y lo va a ser en el futuro también». «Está aceptado que EH Bildu tiene que tener sus propias estructuras y dirección, y hay margen de maniobra para avanzar, y esto se hace hablando y llegando a acuerdos», ha añadido.



Así, ha indicado que en EA apuestan porque en la coalición tengan su lugar «también las personas que no vienen de partidos», para que tengan «la oportunidad de participar en todos los ámbitos», y ha asegurado, que, «más allá de los nombres, eso se ha garantizado». «Así como los partidos van a tener su lugar, las personas que no vienen de partidos también lo van a tener, y creo que eso se refleja bien en el acuerdo de ayer», ha afirmado.

Candidato alternativo a Otegi en EH Bildu

Por otro lado, Pello Urizar ha afirmado que espera que «en las próximas horas» se cierre el debate sobre quién será el coordinador general de EH Bildu, y que, a pesar de que el candidato presentado por Sortu, Arnaldo Otegi, «tiene unas características que hay que poner con la balanza» y que tiene «capacidades para hacer algunas cosas», en EA consideran que «hay que aglutinar lo máximo posible».



«Es cierto que ha habido distintos nombres, cada uno con sus características. Yo no voy a quitar a Arnaldo el valor que tiene, porque lo tiene, y hay otras personas que también lo tienen. Estamos inmersos en ese proceso y es cierto que, dentro de los tiempos de EH Bildu, debemos atarlo ya, y mi esperanza es que en las próximas horas vaya a quedar zanjado», ha reiterado.



Asimismo, ha indicado que EA ha puesto «otra propuesta encima de la mesa», pero que hay que ver «el recorrido que puede haber» y que no lo va a hacer público «porque hay que tratarlo con respeto».