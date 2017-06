El Gobierno navarro comienza la campaña de vigilancia del mosquito tigre

Se han colocado, nuevamente, 58 ovitrampas en diferentes puntos estratégicos de Nafarroa, previamente acordados. Se trata de zonas en las que podría existir riesgo de introducción de esta especie por distintos factores estudiados.

Las muestras se recogen quincenalmente y se analizan por técnicos del Laboratorio de Calidad de Agroalimentaria de Nafarroa, para identificar la posible presencia de huevos de mosquito tigre. De este modo, se puede valorar si existe riesgo para la salud pública y adoptar las medidas de control adecuadas a cada situación, ya que estos mosquitos afectan a la calidad de vida y podrían llegar a ser una amenaza real, según señala el Gobierno en una nota.

Por el momento no se ha detectado en el herrialde, lo que indica que o no está o su densidad es tan baja o su presencia tan esporádica que no ha podido ser detectado.

Comúnmente conocido como ‘mosquito tigre’, el Aedes albopictus es una de las mayores especies exóticas invasoras, en este caso de importancia para la salud pública, al ser un potencial vector de distintas enfermedades.

Conocer su posible presencia es importante para evaluar el riesgo de transmisión de enfermedades portadas por estos insectos y adoptar las medidas preventivas necesarias, por lo que es importante acudir a su médico de familia ante reacciones a picotazos más dolorosas de lo habitual. Por último, en caso necesario se implementarían proyectos divulgativos y educativos para concienciar a la ciudadanía de que su papel es clave para evitar la proliferación de la especie también en el ámbito privado ya que vive principalmente en zonas urbanas, donde cría en recipientes con agua estancada.

Cabe destacar que el Aedes albopictus es un mosquito con poca autonomía de vuelo, de costumbres diurnas, cuyas hembras ponen abundantes huevos por encima del nivel del agua de distintos recipientes e instalaciones. Son más pequeños que los mosquitos normales y tienen unas rayas atigradas características.