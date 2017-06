El Pacte Nacional pel Referèndum se plantea seguir como «plataforma de debate»

El Pacte pel Referéndum afrontaba la disyuntiva sobre si continuar sus trabajos o disolverse ante el rechazo del Gobierno de Madrid a negociar.



En su declaración, insta a la Generalitat y al Estado a «continuar buscando los caminos del diálogo necesario». La declaración institucional mantiene su defensa del referéndum porque «la mayoría del pueblo de Catalunya ha expresado reiteradamente su voluntad de decidir sobre los vínculos políticos de su nación a través del voto».



Esta declaración va acompañada de una memoria de 44 páginas de todas las actividades del Pacte, como la recogida de medio millón de firmas a favor de un referéndum pactado entre la Generalitat y el Gobierno de Madrid.



La declaración considera que los partidarios del referéndum deben seguir buscando el diálogo pese a «la inflexibilidad y el rechazo mostrado por el Gobierno del PP y por la mayoría parlamentaria que le da apoyo» en el Congreso.



«Lo que reclama Cataluña es una oportunidad histórica que, resuelta democráticamente, tiene que honorar a los estadistas que lo hagan posible», concluye el documento, que reivindica el Pacte como instrumento de consenso en la política catalana.



También advierte al Estado de que sería «un error histórico» cerrarse definitivamente a cualquier pacto sobre el referéndum, pero evita en cualquier caso expresar su apoyo por el referéndum unilateral que quiere impulsar el Govern.



Esta declaración institucional y memoria son el último trabajo que hacen el comité ejecutivo del Pacte, ya que los ocho miembros que lo integran, con Joan Ignasi Elena al frente, han decidido dejar sus cargos.



Sin embargo, el Comité aboga por que el Pacte no se disuelva y siga vigente, y por que sus integrantes, los partidos y entidades partidarias de la consulta, decidan qué nuevo formato debe adoptar esta plataforma.



Puigdemont mantiene las dos vías abiertas



El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha explicado que apuesta porque el Pacte no se disuelva, ya que no cerrará la puerta a negociar con el Estado hasta el último momento, pero ha mantenido que esto no frena la vía unilateral y anunciará la fecha y la pregunta de la consulta en «los próximos días».



En alusión al espacio político de los ‘comuns’, que lideran Xavier Domènech y Ada Colau, Puigdemont les ha advertido de que el Pacte no nació para «cambiar el Gobierno del Estado», ni para pedir a nadie que renuncie a sus opiniones.



El president también ha aprovechado su intervención para agradecer el trabajo que ha hecho el Comité Ejecutivo del Pacte.