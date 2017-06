Kiko Femenía anuncia que deja el Deportivo Alavés

Kiko Femenía, asimismo, ha señalado que han sido «dos años increíbles», en los que no puede estar «más agradecido por el trato que recibido en todo momento y la confianza» que le han dado.



«En Vitoria se queda un trocito de mí. Gracias a cada uno de vosotros que habéis estado día a día apoyándonos, porque habéis conseguido que con tanto cariño hayamos hecho historia», ha concluido Femenía.



El ya exjugador del Deportivo Alavés, de 26 años, pone de esta forma fin a su etapa en el club alavesista, al que llegó en la temporada 2015-16, procedente del Alcorcón.



En su primera temporada en el Alavés, Femenía actuó como centrocampista diestro y disputó 38 partidos en Segunda división, 37 de ellos como titular, en los que anotó 5 goles.



Tras la consecución del ascenso y la llegada de Mauricio Pellegrino, el futbolista, que ha pasado por los equipos filiales del FC Barcelona y del Real Madrid, fue reconvertido a lateral derecho donde ha sido un fijo en la alineación del técnico argentino.



En la Liga Santander ha jugado 31 encuentros, 28 en el once titular, donde no ha llegado a materializar ningún gol.



Con la camiseta albiazul ha disputado seis envites de Copa del Rey entre las dos temporadas, incluida la final que enfrentó al Alavés y al FC Barcelona en el Vicente Calderón