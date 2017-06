Violencia sexista, trabajar en euskara o alternativas sociales, temas en el Congreso de ELA

La secretaria general adjunta, Amaia Muñoa, y la integrante del Comité Ejecutivo del sindicato, Leire Txakartegi, han comparecido para dar a conocer las resoluciones que se llevarán al congreso confederal, en el que el actual secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, volverá a presentar su candidatura a dirigir el sindicato los próximos cuatro años.



ELA celebrará su 14º Congreso confederal los próximos 15 y 16 de junio, en el Palacio Euskalduna de Bilbo, bajo el lema «Indarberritzen». En total, 736 delegados debatirán el informe de gestión presentado por la Ejecutiva, así como la ponencia que marcará las líneas de actuación estratégicas para los próximos cuatro años.



También se votarán, propuestas por el Comité Nacional, las cuatro resoluciones presentadas, que recogen la postura del sindicato ante diversos temas «estratégicos».



En cuanto a la primera resolución, que lleva por título «Por un sindicalismo no patriarcal. No a la violencia sexista», Txakartegi ha denunciado que la violencia sexista es «un problema social de primer orden». Ha destacado que «más allá del debate de considerar si la propia precariedad es o no violencia, está claro que la precariedad y la pobreza que afectan a las mujeres aumentan su dependencia económica y social, y, por tanto, las posibilidades de sufrir la violencia sexista».



La segunda resolución, titulada «Por el derecho a trabajar en euskara. Contra la asimilación cultural», persigue «luchar por los derechos lingüísticos» porque «es un derecho básico poder vivir y trabajar en la lengua de nuestra elección. La progresiva sustitución de la lengua vasca por el español y el francés es constante en todos los territorios y ámbitos, hasta el punto de no ser posible en nuestro propio país trabajar y vivir en nuestra lengua».



En la tercera ponencia, titulada «Comprometiéndonos a ser parte de las alternativas sociales y ecológicas», Amaia Muñoa ha indicado que ELA hace suyo el lema «cambiar el sistema, no el clima». Para ello, como sindicato, «el desafío se centra en construir poder social para el cambio».



Muñoa ha explicado que ELA se compromete a «seguir impulsando alianzas con otras organizaciones y agentes que están por el cambio de modelo. El sistema nos quiere hacer que no hay alternativas, pero la búsqueda de alternativas no solo es posible, sino que es una necesidad».



Una cuarta resolución, que está en fase de redacción, tratará sobre Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para «denunciar los recortes que pretende llevar a cabo el Gobierno vasco en la última propuesta que ha presentado en esta materia» y para exigir «la extensión de la cobertura de las prestaciones sociales».



En vísperas del 14º congreso de ELA, se celebrará un seminario sobre la Unión Europea abierto a todas las personas interesadas, en el que se analizará el modelo imperante actualmente, y se plantearán propuestas que demuestran que existen alternativas.