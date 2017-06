Guardiola leerá un manifiesto en el acto a favor del referéndum

El acto, que se desarrollará bajo el lema ‘Referèndum és democràcia’, ha sido convocado a las 12 horas en la plaza de Puig i Cadafalch de Barcelona, junto a las cuatro grandes columnas de este espacio, un lugar que las entidades consideran simbólico en la historia de Catalunya.

Según el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, el acto del domingo será el primero que se hará «tras conocer la fecha y la pregunta del referéndum», puesto que las entidades confían en que el Govern las desvele en las próximas horas.

El objetivo del acto será, ha dicho, «poner en valor la idea de la democracia, porque más que nunca el reto que tenemos es que los ciudadanos podamos expresarnos libremente en las urnas, aunque esto suponga afrontar un Estado que hará todo lo posible para impedir este ejercicio democrático».

Las entidades soberanistas han indicado que están convencidas de que el referéndum se celebrará y que la única forma que le quedará al Estado para tratar de impedirlo es «el uso de mecanismos impropios en un país democrático».

Compromiso de avanzar

«Sabemos que la responsabilidad de tirar adelante el referéndum puede tener consecuencias penales y represivas, y de hecho ya las está teniendo, pero las entidades recibimos la voluntad de la gente de seguir adelante y no habrá marcha atrás», ha recalcado Sánchez.

El presidente de la ANC ha dicho estar seguro de que, desde su entidad, ya no habrá necesidad en septiembre de pedir aquello que en su día dijo la actual presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de ‘president posi les urnes!’, sino que lo que probablemente habrá que reclamar es; «¡Rajoy no nos quites las urnas!»".



Por lo que respecta al acto del domingo, aún no está confirmada la presencia del Govern «pero estamos pendientes de un contacto directo», han explicado los presidentes de las entidades.



Sobre la reunión de ayer del Pacto Nacional por el Referéndum, Jordi Cuixart ha subrayado que en ella hubo unanimidad al expresar el apoyo al referéndum, y que no le consta que los comunes dijesen que no aceptan un referéndum vinculante si no es acordado.



Cuixart ha advertido, en este punto, que «algunos diarios confunden hoy en sus portadas sus deseos con la realidad, porque la convocatoria del referéndum fue un clamor, y no vimos para nada ninguna división ni nadie que se desmarcara».



En sentido análogo, la presidenta de la AMI, Neus Lloveras, ha apuntado que en la reunión del pacto se produjo unanimidad total en defensa del referéndum, y «constatamos que la vía del diálogo se ha agotado, puesto que ya hemos recibido un no rotundo».



Lloveras ha considerado que «el apoyo del mundo municipal al referéndum es indiscutible, nadie se puede imaginar a los ayuntamientos posicionándose en contra de la participación democrática de la ciudadanía».



Las entidades soberanistas se han mostrado rotundas, en todo caso, al advertir de que no aceptarán que el referéndum se acabe convirtiendo en algo parecido al proceso participativo del 9N.



Según Cuixart, «es obvio que nadie plantea volver a hacer un 9N, no tendría sentido, y sería insólito que las entidades tuviésemos que organizar el referendo, no estamos hablando de esto, sino de hacer un referéndum vinculante y que tenga consecuencias».